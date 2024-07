VDRL (ang. Venereal Diseases Research Laboratory) jest to badanie, które wykonuje się w kierunku zdiagnozowania kiły, jak również w celu monitorowania przebiegu jej leczenia.

Z testów na obecność kiły oprócz VDRL dostępne są również odczyty FTA i USR. Wszystkie te badania wykonywane są z surowicy krwi.

Kiedy należy wykonać test VDRL?

Badanie to diagnozuje kiłę od około szóstego tygodnia od zakażenia. Należy pamiętać, że test VDRL jest badaniem nieswoistym – oznacza to, że jego pozytywny wynik może oprócz zakażenia kiłą oznaczać występowanie takich chorób jak: borelioza, toczeń rumieniowaty oraz malaria. Dlatego do ostatecznego potwierdzenia zakażenia krętkiem bladym niezbędny jest wynik badania FTA.

Wskazaniem do wykonania testu VDRL jest:

monitorowanie przebiegu leczenia kiły,

diagnoza kiły – jeżeli np. nastąpił kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie,

badania przesiewowe – profilaktyka, np. w ciąży.

Badanie VDRL – ile się czeka na wynik i ile kosztuje badanie?

Przebieg testu VDRL nie różni się niczym od standardowej morfologii. Pobierana jest próbka krwi z żyły łokciowej. Koszt badania wynosi około 6-13 zł (cena uzależniona jest od laboratorium), na wynik czeka się około jednego dnia. Nie należy się specjalnie do niego przygotowywać. Nie trzeba być na czczo.

Badanie kiły w ciąży

Badanie VDRL jest rutynowym badaniem wykonywanym w pierwszym trymestrze ciąży. Jeżeli kobieta znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka, wówczas badanie zostaje powtórzone w ostatnim trymestrze. Krętek blady – bakteria wywołująca kiłę – stanowi poważne zagrożenie dla dziecka. Może spowodować obumarcie płodu, poronienie albo urodzenie martwego dziecka. Jeżeli podczas ciąży zostanie zdiagnozowane zakażenie krętkiem bladym, wówczas podjęcie antybiotykoterapii może zminimalizować konsekwencje zakażenia.