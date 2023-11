Ochrona dziecka przed kleszczami staje się poważnym zmartwieniem wielu rodziców. Wiadomo, że te małe pasożyty przenoszą bardzo groźne choroby, dlatego warto wiedzieć, jak się przed nimi ustrzec.

Kleszcze są powodem, dla którego część rodziców rezygnuje z zabierania dzieci do lasu. Jednak warto mieć świadomość, że mogą one czyhać nawet w środku miasta – w parkach, ogrodach i na trawiastych przestrzeniach.

Ochrona przed kleszczami – odpowiedni ubiór

Podstawowym elementem ochrony przed kleszczami jest ubiór. Jeżeli przewiduje się, że dziecko będzie przebywać gdzieś, gdzie może być narażone na te pasożyty, to należy je odpowiednio ubrać. Poleca się przylegające spodnie o długich nogawkach, które najlepiej wpuścić w buty lub skarpetki. Warto też pamiętać o umieszczeniu czapki lub chustki na głowie. Informacje o tym, że kolor odzieży ma wpływ na ataki kleszczy to mity.

Jak chronić dziecko przed kleszczami? – środki chemiczne i naturalne

Na rynku istnieje wiele preparatów odstraszających kleszcze, niestety te najbardziej skuteczne z nich – o dużej zawartości DEET, nie powinny być stosowane u małych dzieci. Pojawia się jednak coraz więcej naturalnych środków, opartych o olejki eteryczne, które na kleszcze i owady działają odstraszająco. Można nimi spryskać dziecko, jednak przebywając dłużej na dworze, należy pamiętać, żeby powtórzyć tę czynność po dwóch-trzech godzinach.

Ochrona dziecka przed kleszczami – bransoletki

Coraz bardziej modne robią się też bransoletki dla dzieci, które mają chronić przed kleszczami. Wielu użytkowników zarzeka się, że doskonale działają, a przy tym nie niosą ze sobą takiego ryzyka, jak środki chemiczne, jednak eksperci zajmujący się tą dziedziną uważają, że nie ma podstaw do twierdzenia, że bransoletki odstraszające kleszcze mogą być skuteczne.

Co robić, gdy gdy ochrona dziecka przed kleszczami zawiedzie?

Niezależnie do zastosowanych środków ochrony przed kleszczami, zawsze należy potem dokładnie obejrzeć dziecko, żeby sprawdzić czy nie znajduje się na nim ten groźny pasożyt. W większości przypadków udaje się je wykryć zanim jeszcze się wgryzą lub tuż to, co minimalizuje ryzyko zarażenia chorobą. Podczas usuwania kleszcza należy pamiętać o tym, żeby go nie drażnić, nie kręcić i niczym nie smarować, najlepiej skorzystać z lassa lub pompki do usuwania kleszczy lub udać się jak najszybciej do lekarza.