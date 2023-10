Rok 2021 to wyjątkowy moment w historii E.Wedel. To czas, w którym marka świętuje swoje 170-te urodziny. Z tej okazji dostępna jest na rynku nowość – pianki Ptasie Mleczko® waniliowe w mocno gorzkiej czekoladzie 80%. Jubileuszowy produkt to doskonałe połączenie słodkiego i nieco wytrawnego smaku gwarantujące idealną chwilę przyjemności.

Reklama

Nowość w ofercie

Stałe portfolio kultowych pianek Ptasie Mleczko zostało wzbogacone o nowość. Tym razem marka E.Wedel przygotowała dla fanów słodkości uwielbiany przez nich smak w nowej, nieco bardziej wytrawnej odsłonie. Nowy wariant to niebiańsko lekka, waniliowa pianka oblana mocno gorzką czekoladą 80%. To przyjemne przełamanie smaków zapewniające bardziej intensywne i wyraziste odczucia płynące z delektowania się tą słodyczą.

Wyjątkowa okazja

Pianki Ptasie Mleczko waniliowe w mocno gorzkiej czekoladzie 80% powstały z myślą o celebrowaniu szczególnych momentów. W 2021 roku E.Wedel obchodzi 170-lecie istnienia marki. Specjalnie na tę okoliczność szata graficzna opakowania, prezentująca ptasi motyw oraz owoce kakaowca, została wzbogacona logotypem promującym 170 lat E.Wedel. Elegancka całość odzwierciedla wyrafinowany smak nowych pianek Ptasie Mleczko oraz wyjątkową okazję.

170. urodziny naszej marki to powód do dumy, a także świętowania. W szczególnym czasie jubileuszu zależało nam, aby na rynku pojawił się produkt, który ma historyczne korzenie i spełni obecne oczekiwania fanów naszych słodkości. Dlatego, opracowaliśmy nowość wśród pianek Ptasie Mleczko, która stanowi idealne połączenie słodkiej wanilii i mocno gorzkiej czekolady 80%. Warto dodać, że historia pianek w czekoladzie rozpoczęła się już w 1936 roku, kiedy to Jan Wedel zainspirowany podróżą po Francji stworzył kultowy do dziś produkt. Mamy nadzieję, że nowy wariant pianek Ptasie Mleczko zachwyci swoim smakiem i eleganckim design’em. Nasza nowość to słodycz doskonała na chwile przyjemności na co dzień oraz jako idealny upominek na wyjątkowe okazje.

Reklama

Ptasie Mleczko waniliowe w mocno gorzkiej czekoladzie 80% dostępne jest w sklepach od początku stycznia.