Miesiączka to niełatwy czas dla wielu z nas. Nie dość, że mamy problemy z koncentracją, brakuje nam apetytu (albo przeciwnie – niczym nie możemy go zaspokoić, szczególnie jeśli chodzi o czekoladę) i często boli nas brzuch, to wciąż się stresujemy. Wychodząc z domu, zastanawiamy się, czy na pewno nic nie wystaje nam spod ubrań i czy nic nie czuć. Jesteśmy skrępowane.

Reklama

Mamy dobrą wiadomość – „te dni” wcale nie muszą tak wyglądać! Nie rezygnuj z codziennych aktywności. Odkryj wyjątkową jakość podpasek Bella Perfecta Ultra, poczuj się pewnie i komfortowo. Bo liczy się wygoda!

Wszystko zostaje na swoim miejscu

Ubieraj się w to, co lubisz i rób to, co lubisz. Ultracienkie podpaski będą niewidoczne nawet przy bardzo dopasowanym stroju i nie krępują ruchów. Miękka włóknina Extra Soft lub superchłonna siateczka z systemem mikrolejków Silky Drai dadzą im miękkość i delikatność, a tobie – poczucie suchości, świeżości i komfort na długie godziny. Za jeszcze lepszą stabilność podpaski podczas użytkowania odpowiadają powiększone osłonki boczne oraz specjalne paski boczne.

Specjalna warstwa chłonna zapobiega namnażaniu się bakterii i neutralizuje nieprzyjemny zapach. Oddychająca warstwa spodnia zapewnia z kolei swobodny przepływ powietrza. Dzięki temu pomaga utrzymać odpowiednią higienę stref intymnych.

Zobacz także

Mat. prasowe

Dopasowane do twoich potrzeb

Ultracienkie podpaski Bella Perfecta to aż dziesięć wariantów produktu na dzień i na noc. Wśród nich na pewno znajdziesz ten, który najbardziej odpowiada twoim potrzebom.

Bella Perfecta Ultra Maxi Blue idealnie sprawdzi się w przypadku obfitych miesiączek. Podpaski mają wydłużony kształt i bardzo wysoką chłonność. Bella Perfecta Ultra Blue o regularnym kształcie polecane są z kolei dla kobiet, dla których ważne są dopasowanie i brak skrępowania ruchów. Bella Perfecta Ultra Night Extra Soft przydadzą się na bardzo obfite krwawienie, w dzień i w nocy. Mają wydłużony kształt i wyjątkową chłonność.

Mat. prasowe

Wszystkie z nich przeszły testy dermatologicznie. Są bezzapachowe i wykonane z delikatniej, przyjemnej dla skóry włókniny Extra Soft, która chroni przed podrażnieniami. Sprawdzą się także w przypadku skóry wrażliwej. Mają jedynie 2 mm grubości, przez co są praktycznie niewyczuwalne.

„Jestem sobą, Jestem Bella”

Nasz komfort i pewność siebie są dla marki Bella najważniejsze. Właśnie dlatego przez najbliższe dwa lata (do końca 2022 roku) będzie wspierać realizację projektu „Mistrzynie w Szkołach”, realizowanego przez Fundację Otylii Jędrzejczak.

Poprzez promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej (zajęć sportowych takich jak lekcje WF-u z udziałem Mistrzyń), marka chce udowodnić, że siła jest w każdej z nas. Że wszystkie jesteśmy piękne, bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania. Że zasługujemy na to, co najlepsze. Musimy tylko zaufać samym sobie i uwierzyć w możliwości naszego ciała.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Bella Perfecta Ultra