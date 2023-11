Nicienie to pasożyty układu pokarmowego, którymi mogą się zarazić zarówno dzieci, jak i dorośli. Najczęstszą przyczyną zakażenia jest nieodpowiednia higiena i nieostrożność. Jak rozpoznać charakterystyczne objawy zakażenia nicieniami? Poznaj sposoby na pozbycie się pasożytów z organizmu.

Co to są nicienie?

Do grupy nicieni zalicza się pasożyty o charakterystycznym kształcie ciała. Jest ono wydłużone i składa się z trzech warstw: oskórka, nabłonka i warstwy mięśniowej. Długość ciała jest zróżnicowana pod względem długości, w zależności od gatunku osiągają one od 3 mm do 40 cm długości. Organizm oparty jest na szkielecie typu hydraulicznego - pływ wypełnia jamę ciała i podtrzymuje masę mięśniową. Charakterystyczną cechą jest brak układu oddechowego, wymiana gazowa zachodzi całą powierzchnią ciała.

Rodzaje nicieni - pasożyty jelit

Glista ludzka - nicień pasożytujący w jelicie cienkim. Człowiek jest jedynym żywicielem glisty, a jej okres życia wynosi 12-18 miesięcy. Zakażenie tym pasożytem prowadzi do chorób, takich jak: glistnica lub askarioza. Tęgoryjec dwunastnicy - występują w jelicie cienkim, najczęściej odcinku dwunastnicy. Postacie dorosłe tego rodzaju nicieni mogą bytować w organizmie człowieka nawet 15 lat. Tęgoryjec wywołuje ankylostomozę oraz nekatorozę. Węgoryjek jelitowy również występuje w jelicie cienkim. Pasożytuje zarówno w organizmie człowieka, jak i innych zwierząt: psów, kotów i małp. Zakażenie prowadzi do choroby zwanej węgorczycą. Włosogłówka ludzka jest pasożytem bytującym w jelicie grubym człowieka, a także małp. Dorosłe samice są w stanie złożyć w organizmie nawet do 14 000 jaj. Odżywiają się one krwią żywiciela, w którym mogą żyć do 5 lat. Owsik ludzki - bytuje w jelicie grubym człowieka. Jego jedynym żywicielem jest człowiek, w Polsce jest to jedna z najczęstszych chorób układu pokarmowego pochodzenia pasożytniczego. Wywołuje chorobą owsicę lub enterobiozę.

Charakterystyczne objawy zakażenia nicieniami

Objawy zakażenia są różne w zależności od gatunku nicienia i długości zakażenia.

Najczęstszym symptomem zakażenia owsikiem ludzkim jest świąd odbytu, nasilający się wieczorem i w nocy. Można także zauważyć:

rozdrażnienie,

problemy z koncentracją,

utrata wagi ciała,

osłabienie,

zmiany skórne w okolicach odbytu.

Zakażenie glistą ludzką z początku występuje bezobjawowo. Pierwsze objawy można zauważyć w momencie przemieszczenia się glist do płuc. Wtedy może dojść do zespół Löefflera, który objawia się kaszlem, świstem płuc i gorączką - symptomy trwają 2-3 tygodnie.

Nicienie - jak uniknąć zakażenia?

Zakażenie nicieniami najczęściej odbywa się poprzez spożycie inwazyjnych jaj pasożyta. Dochodzi do tego poprzez zjedzenie niedomytego pożywienia lub wypicie zakażonej wody. Dlatego tak ważne jest dokładne mycie warzyw i owoców przed ich spożyciem. Jeśli pijemy wodę z kranu najlepiej przepuścić ją przez filtr oczyszczający, a następnie przegotować.

Do zakażenie niektórymi gatunkami nicieni dochodzi również poprzez chodzenie bez butów po zanieczyszczonym podłożu.

Najprostszym krokiem do przeciwdziałaniu zakażeniom pasożytniczym są podstawowe zasady higieny. Należy często myć ręce, nie spożywać nieumytych produktów spożywczych oraz takich, których pochodzenie nie jest nam znane. Nie należy również chodzić bez butów nie tylko po ziemi, ale również w domach innych osób - mogą być oni bowiem nosicielami pasożytów.

Jak wyleczyć zakażenie jelit?

Leczenie zakażenia nicieniami przebiega na dwóch płaszczyznach. Podstawą jest wprowadzenie leków farmakologicznych przeciwpasożytniczych. Leczenie powinno objąć nie tylko osobą zakażoną, ale również innych domowników. Bardzo ważne jest również pilnowanie higieny - pościel i bieliznę najlepiej wrzucić do wrzątku, aby zabić ewentualne pasożyty. Nie powinno się również używać tych samych naczyń i sztućców co osoba zakażona.