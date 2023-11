Pierwsze muzeum w Polsce zostało założone ponad 200 lat temu. W 1801 roku z inicjatywy Izabeli Czartoryskiej powstało muzeum w Puławach. W Świątyni Sybilli gromadzone były zbiory narodowe. Obecnie do rejestru Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów wpisanych jest ponad 500 muzeów. Zdecydowanie warto zobaczyć chociaż część z nich.

Zwiedzając muzea, dowiadujesz się nowych informacji, uczysz się, poznajesz własną tradycję i kulturę. To wspaniałe doświadczenie, które rozwija, wywołuje emocje i otwiera na piękno. Jeśli w sposób szczególny interesujesz się jakąś dziedziną, to na pewno znajdziesz miejsce, które musisz zobaczyć! Jest ich w Polsce mnóstwo. Poniżej przedstawiamy listę trzech muzeów, które warto zaznaczyć jako punkt wycieczki.

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

To 22 hektarowy kompleks pałacowo-parkowy otwarty w 1961 r. Obiektami wchodzącymi w skład Muzeum są neogotycki Pałacyk z lat 40. XIX w. ze stałą ekspozycją poświęconą historii rodziny Krasińskich, szczególnie Zygmuntowi Krasińskiemu. Na terenie Muzeum znajduje się także dawna Oficyna Dworska. Są w niej organizowane wystawy czasowe. Ponadto zwiedzić można dwór wybudowany na początku XX w., ptaszarnię, oranżerię, powozownię, stajnię i inne zabudowania. Budynki otacza przepiękny park w stylu angielskim i liczne stawy.

Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Muzeum powstało w 1945 roku. Zwiedzić w nim można Pałac Radziwiłłów wraz z ogrodem francuskim w Nieborowie i Ogród Romantyczny w stylu angielskim Heleny Radziwiłłowej w Arkadii. Obecnie w pałacu mieści się muzeum z elementami wnętrz rezydencji pałacowej z XVII-XIX wieku. Udało się je stworzyć dzięki wyposażeniu pałacu, które ocalało. Możemy w nim zobaczyć dawne rzeźby, obrazy, grafiki, meble, zegary, tkaniny, zbiory porcelany i zbiory biblioteczne. Muzeum Narodowe w Warszawie uzupełniło kolekcję dziełami sztuki i rzemiosła artystycznego ze swoich zbiorów.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum powstało w 1995 r. w wyniku wydzielenia z Muzeum Narodowego w Warszawie Oddziału w Wilanowie. To 89-hektarowy zespół pałacowo-parkowy. Znajduje się w nim barokowy pałac w Wilanowie, rezydencja Jana III Sobieskiego. Do Muzeum zalicza się także około 35 zabytków i obiektów architektonicznych, m.in. oficynę kuchenną, stajnię, oranżerię, pompownię, dom ogrodnika, most rzymski. W skład obiektu wchodzą dwa parki - wilanowski i park Morysin. Otacza je Jezioro Wilanowskie.