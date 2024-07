Mrówek z domu pozbędziesz się sprawdzonymi i skutecznymi sposobami. Z reguły mrówki to pożyteczne i niegroźne owady, ale stają się uciążliwe szczególnie wiosną i latem.

Naturalne metody na pozbycie się mrówek

Na początku zorientuj się, z którego miejsca mrówki przychodzą do mieszkania. Na tym etapie pousuwaj wszystkie możliwe szczeliny, przez które mogą przemieszczać się do wnętrza. Szpary w ścianach czy w podłodze możesz zakleić, np. gipsem. Dodatkowo wyeliminuj źródła wody i pożywienia dla mrówek. W innym wypadku mrówki będą czerpać jedzenie i przeżyją.

1. Ocet – posmaruj octem tereny, w których widziałeś mrówki. Możesz tez spryskać te miejsca rozpylaczem, do którego nalałaś octu. Ocet powinien skutecznie odstraszyć mrówki.

2. Kreda – kredy możesz użyć na dwa sposoby. Pierwszy sposób to rozkruszenie kredy na proszek i położenie jej w miejscu, przez które przechodzą mrówki. Drugi sposób to zaznaczenie kredą miejsc, po których chodzą. Kreda działa trująco na mrówki. Dodatkowo poruszające się po niej mrówki zanoszą kredę do gniazda, trując przy tym owady w gnieździe.

3. Boraks – to biała substancja, której używa się do lutowania metali. Przypomina sproszkowaną kredę i jest skuteczna na mrówki. Jeśli chcesz aby preparat był mocniejszy, zagotuj jajko i dodaj je do boraksu. Wymieszaną substancję połóż przy wejściu do domu i przy szczelinie, przez którą przemieszczają się mrówki. Trucizna zostanie przeniesiona przez owady do gniazda, co spowoduje wysuszenie w nim mrówek, niezależnie od ich liczby. Przy tym sposobie pozbycia się mrówek zachowaj szczególną ostrożność w przypadku obecności w domu dzieci i zwierząt.

4. Przyprawy – sól, pieprz, proszek do pieczenia, cynamon wysuszają mrówki i ich gniazda. Przyprawy należy wsypać do gniazda mrówek i w miejsca, w których się przemieszczają. Zabijają one mrówki i wysuszają ich siedlisko.

5. Płyn do naczyń z wodą – rozcieńcz płyn do naczyń z wodą w proporcji 3:1 i spryskaj nim trasę mrówek oraz miejsca, przez które się przedostają. Płyn możesz też zastosować bezpośrednio na same mrówki.

6. Liście pomidora – świeże liście pomidora rozłóż na trasie mrówek i w najczęściej uczęszczanych miejscach. Mrówki nie znoszą tego zapachu, dlatego w prosty sposób się ich pozbędziesz.

7. Miód – na podstawkę, np. od słoika nałóż miód. Mrówki uwielbiają słodki smak, więc będą lgnęły do słodkiego. Kiedy na spodku uzbiera się ich pokaźna liczba, spłucz go wodą i ponownie napełnij miodem.

8. Sok z cytryny – sok z cytryny zastosuj na trasę mrówek i na tereny, z których wychodzą. Możesz także zmiksować całą cytrynę ze szklanką wody, a następnie wylać na mrowisko. Mikstura zatruje mrówki i wysuszy całe gniazdo.

9. Wrzątek – 10 l wrzącej wody wlej do mrowiska i w miejsca, w których występują owady. Tym sposobem skutecznie wytępisz mrówki.

10. Świeże zioła – miętę, lawendę, majeranek lub wrotycz drobno posiekaj i rozsyp na trasie wędrówki mrówek. Zapach ziół odstraszy insekty.