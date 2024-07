Rodzaj rolet powinien być dostosowany nie tylko pod względem dekoracyjnym, ale przede wszystkim użytkowym. Najbardziej dekoracyjne są rolety weneckie, ale bywają niepraktyczne. Zarówno dekoracyjne, jak i funkcjonalne są rolety rzymskie, natomiast rolety typu dzień-noc mają największy wachlarz możliwości zatrzymania lub przepuszczenia światła, a przy tym mogą być niebanalną ozdobą modnego okna.

Rolety weneckie do modnego okna

Aby okno tworzyło spójną kompozycję z pozostałymi elementami wystroju wnętrza, powinno być odpowiednio udekorowane firanami, zasłonami czy roletami. Rolety weneckie są mocno marszczone na dole w poprzek, przez co tworzą się fale rodem z baroku. Przy podciąganiu do góry, formują się bufy, które potęgują efekt przepychu. Tego typu rolety mogą być zrobione zarówno z cienkich, jak i grubych materiałów, jednokolorowych, dwukolorowych i wzorzystych, i są bardzo ozdobne. Mogą pełnić rolę firan lub zasłon, w zależności od tego, z jakiej tkaniny są wykonane.

Modne rolety rzymskie

Gdy podnosi się rolety rzymskie, nie nawijają się na rolkę, jak tradycyjne rolety ekranowe, ale składają się w równe fale. Jest to element dekoracyjny pasujący zarówno do wnętrz surowych, jak i do przytulnych – w zależności od wybranej tkaniny. Ten typ rolet może być stosowany jako zamiennik zasłon czy firan. Ciemne tkaniny zatrzymają dużą część światła słonecznego wpadającego przez okno. Jeśli chodzi o wzory, to modne rolety rzymskie są przeważnie w kratę albo w pasy, ale często zdarzają się też wzory z kwiatami i gładkie tkaniny jednolite. Podobnie jak w przypadku rolet weneckich, rolety rzymskie będą atrakcyjne, jeśli skomponują się z innymi elementami wystroju.

Modne i funkcjonalne rolety dzień-noc

W pogoni za modą nie należy zapominać, że okno nie tylko ma być ozdobione - firanami i zasłonami, czy roletami - ale przede wszystkim ma pełnić swoją rolę, czyli wpuszczać do pomieszczenia pożądaną ilość światła. Aby jednocześnie zasłonić okno czy drzwi tarasowe lub balkonowe i nie blokować dostępu światła, należy zamontować rolety typu dzień-noc. Ten typ rolet jest bardzo praktyczny, ponieważ można samodzielnie wyregulować, ile słońca ma dostawać się do pomieszczenia. A to za sprawą poprzecznych pasów i „podwójnej rolety” – pasy jasne czy przezroczyste i ciemniejsze mogą się uzupełniać lub na siebie nachodzić, roletę można też podnieść. Rolety typu dzień-noc mogą stanowić również ozdobę, zwłaszcza gdy nie ma wystarczająco dużo miejsca na zasłony. Tym bardziej że występują one w różnych kolorach i łatwo jest dobrać taki zestaw kolorów, który będzie pasował do wnętrza, gdzie rolety mają zawisnąć.