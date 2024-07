Nowoczesne, modne łazienki dają korzystającym z nich osobom poczucie luksusu. Możesz urządzić swoją łazienkę w modnym, nowoczesnym stylu niezależnie od tego, jaka jest jej wielkość. Do jej wystroju wybieraj przede wszystkim elementy (w tym płytki) w kolorach białym, srebrnym, czarnym i grafitowym, o nietypowych: geometrycznych lub organicznych kształtach.

Nietypowa wanna i umywalka

Wanna nie musi stać pod ścianą. Możesz zrobić z niej centralny element łazienki – wyspę, wokół której będą umieszczone pozostałe elementy wyposażenia. To rozwiązanie sprawdza się w przypadku dużych łazienek, w których nie trzeba oszczędzać każdego centymetra kwadratowego. Do mniejszej łazienki lepiej wstawić wannę wpasowaną w jeden z jej kątów. Może ona mieć nieregularny, organiczny kształt. Małe pomieszczenie powiększy optycznie wanna częściowo przeszklona.

Umywalka także nie musi być banalna. Nowoczesnym rozwiązaniem są umywalki ustawione na płaskim blacie. Mogą one przylegać do niego lub odstawać. Blat i umywalka mogą kontrastować kolorystycznie. Blat może też być wykonany z drewna, nada to łazience rustykalnego charakteru.

Prysznic bez brodzika

Modnym rozwiązaniem jest też prysznic bez brodzika i bez kabiny. Od reszty pomieszczenia można odgrodzić go szklaną ścianką.

Duże lustro powiększy pomieszczenie

Na szerszej ścianie łazienki można powiesić duże lustro. Jest ono praktyczne, a ponadto optycznie powiększa pomieszczenie. Lustro może być podświetlone małymi reflektorami lub lampkami punktowymi umieszczonymi nad nim lub listwami oświetleniowymi umieszczonymi po bokach. Do oświetlenia łazienki można wykorzystać żarówki dające neutralne, białe (4000 K) lub zimne światło (5000 K).

Drewniane elementy w łazience

Jeśli chcesz żeby twoja nowoczesna łazienka była zarazem przytulna, możesz rozważyć wyposażenie jej w drewniane elementy. Drewnem można obudować wannę, zamiast wieszaka na ręczniki można postawić drewnianą drabinę, także podłoga w łazience może być zrobiona z drewna. Do pomieszczeń tak wilgotnych jak łazienka należy jednak wybierać drewno egzotyczne i dobrze zaimpregnowane.