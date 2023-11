Moczenie nocne dzieci bywa przyczyną bardzo trudnych emocji u rodziców. Budzi ono w nich pytania o to, czy ich pociechy są zdrowe, prawidłowo się rozwijają i nie mają problemów natury emocjonalnej. Problem ten potrafi być niezwykle uciążliwy.

Moczenie nocne stanowi poważny problem o wiele rzadziej niż się wydaje i często jego rozwiązanie polega na zmniejszeniu napięcia, które mu towarzyszy. Warto jednak wiedzieć, kiedy zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Czym jest moczenie nocne i kiedy jest nieprawidłowe?

Jako moczenie nocne interpretuje się taką sytuację, kiedy dziecko regularnie i bezwiednie oddaje mocz podczas snu po 3. roku życiu. U większości dzieci problem ten ma charakter rozwojowy i wynika z braku uzyskania pełnej kontroli nad zwieraczami, wyjątkowo głębokiego snu czy naturalnych mechanizmów fizjologicznych. Jeżeli występuje w miarę regularnie od okresu odpieluchowania do 6. roku życia i nie towarzyszą mu żadne inne objawy, to najczęściej jest częścią procesu rozwojowego dziecka. Niepokojącą sytuacją może być też, jeżeli dziecko nie moczyło się już od jakiegoś czasu, a potem nagle zaczęło i trwa to już jakiś czas.

Moczenie nocne – kiedy zwrócić się lekarza?

Do lekarza należy zwrócić się wówczas, gdy ma się obawy, że moczenie nocne może być związane z problemami zdrowotnymi. Przesłanką do tego mogą być objawy infekcji dróg moczowych (gorączka, ból brzucha, ból lub pieczenie przy oddawaniu moczu, zaczerwienienie okolic cewki moczowej). Do lekarza koniecznie należy się udać również wówczas, gdy dziecko nie opanowało kontroli nad zwieraczami i ma więcej niż 6 lat.

Moczenie nocne – kiedy zwrócić się do psychologa?

Do psychologa z problem moczenia nocnego warto się udać, jeżeli u już odpieluchowanego dziecko, problem pojawił się na skutek jakiegoś trudnego wydarzenia i utrzymuje się przez dłuższy czas. Przejściowe moczenie nocne w nowych sytuacjach (rozpoczęcie przedszkola, pojawienie się rodzeństwa) nie stanowi powodu do niepokoju.

Jeżeli jest tak, że rodzice bardzo martwią się tym, że dziecko moczy się w nocy, również mogą udać się do psychologa, żeby o tym porozmawiać. Warto upewnić się, czy taka sytuacja ma charakter rozwojowy i że nie trzeba się czuć za nią winnym oraz porozmawiać o tym, co można zrobić dla siebie i dziecka, żeby łatwiej poradzić sobie z tym problemem.