3 z 6

Te skrzydła zna każdy miłośnik motoryzacji. To Mercedes 300 SL COUPE. Jeden z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych motoryzacyjnych klasyków. Miał swoją premierę w lutym 1954 roku podczas salonu motoryzacyjnego w Nowym Jorku. Od tego czasu wyprodukowano 3258 sztuki auta.

To, co rzuca się w oczy od razu, to dość dziwaczne drzwi - otwierane do góry, wraz z fragmentami dachu. Inaczej się nie dało przez… wysokie progi, bo przy klasycznych drzwiach nie dałoby się wejść do auta. Zresztą wchodzenie - mimo skrzydeł - nadal było problematyczne; trzeba było zastosować m.in. łamaną kierownicę. Razem dało to nie tylko charakterystyczny wygląd, ale i potoczną nazwę „gullwing”, czyli „skrzydło mewy”.

Pod maską ma ukryty 3-litrowy silnik R6 z wielopunktowym bezpośrednim wtryskiem paliwa typu Bosch. Moc maksymalna to 220 KM, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h - 8,8 sek. Rozpędza się do zawrotnej prędkości 250 km/h!

Mercedesów 300 SL zobaczymy na „Mille Miglia” aż 22. Gdy trafił na rynek, kosztował dużo - bo aż 30 tys marek (zwykły Mercedes ceniony był wówczas na 8 tys.). Teraz często trafiają się egzemplarze kosztujące powyżej miliona dolarów. Bo za prawdziwą sztukę trzeba płacić.

NASTĘPNE >