Jak twierdzą tu wszyscy, „Mille Miglia” to Najpiękniejszy Wyścig Świata. Ale czym dłużej z nim jedziemy, tym bardziej dochodzimy do przekonania, że również najbardziej zwariowany.

To może trochę rajdowej kuchni. „Mille Miglia” nie jest normalnym rajdem, przebiega bowiem zwykłymi publicznymi drogami w normalnym ruchu (choć zwykłe w przypadku czegoś tak pięknego nie jest najlepszym słowem). Tak czy inaczej jazda w tym wyścigu to nieustanna walka z ruchem. Jak to wygląda w praktyce? Ano np. tak - skoro dwa pasy w naszą stronę są zapchane do czerwonego światła ustawiamy się na… pasach przeciwległych. Licząc, że może nas wpuszczą. I zawsze wpuszczają. Czerwone również nie oznacza bezwzględnego zakazu wjazdu. Szczególnie jeśli stoi policjant, z pewnością pomoże przejechać. A policjanci stoją praktycznie wszędzie i mocno pilnują, by nic nikomu się nie stało. Ograniczenia? Nie obowiązują. Każdy jedzie ile fabryka dała. Przy czym niektórym dała całkiem dużo. Pierszeństwo na rondach, ograniczenia ruchu, czy nawet zakazy wjazdu? Jedyne znaki, jakich należy się trzymać to charakterystyczne strzałki z logo „Mille Miglia”. Inne nie są potrzebne.

Najlepiej opisał to jadący piękną błękitną Alfą Romeo z numerem 333 Piero Pelu. Właśnie próbowaliśmy dogonić główną stawkę wyścigu, który ze Sieny ruszył w stronę wybrzeża, gdy w grającym w aucie radiu prowadzący połączył się ze słynnym włoskim muzykiem. Piero docierał już do miasta Lucca. I opowiadał jakie szaleństwo jest na drodze.

Najgorzej będzie w sobotę przesiąść się do normalnego auta i próbować jechać normalnie - skwitował popularny wokalista.

Zresztą niedługo za Luccą udało nam się go dogonić. Co z tego, że Piero próbuje jechać szybko i agresywnie, skoro na każdym rogu zatrzymują go fanki ;)

