Okazuje się, że Kuba Błaszczykowski zawsze marzył o takim apartamencie. Kupił mieszkanie jednak nie tylko ze względu na marzenia, ale także...

- Z jednej strony spełniam swoje marzenie, z drugiej robię coś, co daje mi możliwości na przyszłość. My, sportowcy musimy mieć świadomość, że warto zadbać o to, czym będziemy się zajmowali po zakończeniu kariery. Na pewno takie „gniazdo” jak to w Warszawie, może być dla mnie kiedyś zbawienne - powiedział Kuba Błaszczykowski.