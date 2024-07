Kuba Błaszczykowski odebrał Order Uśmiechu. Słynny piłkarz przyjął wyróżnienie z rąk dzieci podczas wielkiej, sportowej imprezy zorganizowanej przez fundację Błaszczykowskiego. We wtorek w Częstochowie odbył się charytatywny mecz "Świąteczne granie z Kubą" w którym wzięli udział m.in. Michał Pazdan, Łukasz Piszczek i aktor, Borys Szyc.

Podczas ceremonii wręczania orderu Kuba Błaszczykowski przyznał, że jest to dla niego najszczęśliwsza chwila w życiu. Sportowiec nie ukrywał jednak, że kiedy dowiedział się, że znajdzie się w gronie wielkich sław, które również zostały odznaczone Orderem Uśmiechu, uznał, że nie zasługuje na tak ważne wyróżnienie.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odczytał przesłanie, które kierowały do Błaszczykowskiego jego najmłodsi fani.

Jak prawdziwy wojownik, nie tylko na boisku, ale i w życiu, walczy o prawo każdego z nas do spokojnego dzieciństwa, na jakie zasługuje każde dziecko. Słowa, które od niego najczęściej słyszymy, to: nie poddawaj się, walcz do końca, tak jak on walczył i walczy o życie wielu z nas - odczytał Marek Michalak.