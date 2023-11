Grillowany kurczak to mięso aromatyczne i miękkie, zwłaszcza jeśli wcześniej było marynowane. Marynata do kurczaka na grilla może powstać na bazie wielu składników, a każdy lubiący grillowane mięso znajdzie nutę smakową, która będzie mu odpowiadać. Poznajmy przykładowe marynaty do kurczaka z grilla i zachwyćmy bliskich niepowtarzalnym smakiem.

Każde mięso wymaga nieco innego podejścia w trakcie obróbki termicznej i zastosowania innych przypraw. Marynata do kurczaka na grilla będzie inna niż do wieprzowiny czy wołowiny. Chcąc cieszyć się pysznym mięsem, nie wolno zapominać, że na smak ma wpływ jakość mięsa, sposób przygotowania i czas grillowania. Marynata do kurczaka z grilla może przyczynić się do tego, że danie wszystkim zasmakuje, pod warunkiem że pamiętamy o tym, jak należy przygotowywać drób.

Marynata do kurczaka z grilla a właściwości drobiu

Drób jest szybki w przygotowaniu. Jednak jeśli chodzi o kurczaka, potrzeba więcej wyczucia. Niezależnie od tego, jaką przygotujemy marynatę do kurczaka na grilla, skórka może łatwo się przypalić, a tego trzeba unikać. Najbardziej poleca się, by kurczaka piec z zastosowaniem metody pośredniej, co oznacza przesuwanie go w miejsca o różnej temperaturze lub użycie obracającego się rożna.

Dlaczego warto przygotować marynatę do kurczaka z grilla?

Marynata do piersi z kurczaka na grilla nie jest obowiązkowa, podobnie jak w przypadku innych mięs. Jednak bez niej nie możemy oczekiwać, że nasze jedzenie będzie wybitnie smaczne. Dopiero marynata do kurczaka z grilla sprawi, że mięso będzie soczyste, wyjątkowo aromatyczne i miękkie. Jednak musimy pamiętać, że wskazane jest, by marynowanie odbywało się nawet dzień wcześniej. Jest to niezbędne, kiedy chcemy, by aromat ziół i przypraw przeniknął do wnętrza mięsa.

Marynata do kurczaka na grilla może być w co najmniej kilku odsłonach, ale i tak warto pokusić się o eksperymentowanie i testowanie z ulubionymi dodatkami. Każda marynata do kurczaka z grilla jest uniwersalna. Można ją przygotować z myślą o grillowaniu w przydomowym ogrodzie bądź wykorzystaniu grilla elektrycznego lub patelni. Odradza się zakup gotowych produktów – taka marynata do kurczaka z grilla będzie zawierała wzmacniacze smaku i inne sztuczne substancje, których lepiej unikać.

Marynata do kurczaka z grilla – przepisy podstawowe

Samo zrobienie marynaty do kurczaka na grilla nie stanowi trudności. Składniki są powszechnie dostępne i samo jej przygotowanie jest ekspresowe. To o czym trzeba pamiętać, to wspomniany czas marynowania. Nawet najlepsza marynata do kurczaka z grilla nie spełni naszych oczekiwań, jeśli mięso będzie marynowane krótko. Oto kilka przykładów smacznych marynat, które pozwolą się cieszyć wyśmienitym jedzeniem.

Marynatę do kurczaka z grilla możemy uzyskać poprzez połączenie posiekanej cebuli, 4 łyżek soku z cytryny, 4 łyżek miodu, 8 łyżek oleju. Do tego dosypujemy przyprawy – po 2 łyżeczki estragonu i mielonej papryki. Ta marynata do piersi z kurczaka na grilla będzie dawała lekko słodkawy aromat. Osoby, które nie przepadają za słodkimi nutami w mięsie, mogą zainteresować się kolejną marynatą do kurczaka na grilla. Wystarczy połączyć oliwę z oliwek, 2 zgniecione ząbki czosnku, 2 łyżeczki skórki z cytryny i garść pietruszki. Do tego trochę soli i pieprzu. Następnie tak jak w pierwszym przypadku należy dokładnie nasmarować mięso i schować do lodówki, najlepiej na całą noc.

Orientalna marynata do kurczaka na grilla

Wiele osób lubi kosztować potraw z różnych regionów świata. Warto wykorzystać możliwości, jakie daje drób. Marynata do kurczaka z grilla może być przyrządzona w taki sposób, by kosztując fileta lub szaszłyki, poczuć wpływ kuchni Orientu. Tutaj jest nieco inne podejście do macerowania. Przygotowany filet solimy i przez kilkanaście godzin moczymy w mleku kokosowym. W zasadzie jest to podstawowa marynata do kurczaka z grilla w wersji orientalnej. Po wyjęciu mięsa z lodówki dodajemy oliwę z oliwek, posiekaną kolendrę, łyżeczkę curry, sól i pieprz.

Inny pomysł na orientalną marynatę do kurczaka z grilla ma słodszą nutę. Wedle tej receptury łączy się łyżkę miodu, łyżkę soku z cytryny i trzy łyżki masła orzechowego. Aby składniki się dobrze połączyły, dodajemy nieco oliwy z oliwek. Następnie mieszamy z pokrojoną papryką chili, łyżką kolendry i przeciśniętym przez praskę ząbkiem czosnku. Ta marynata do kurczaka z grilla spełni wymagania osób lubiących wyraźne smaki.