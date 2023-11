Makaron ze szpinakiem i kurczakiem to danie, które z pewnością zagości na dłużej na Twoim stole. Jest pyszne i pożywne, a przy tym niezwykle łatwe w przygotowaniu. Co więcej, można je wzbogacać o różne dodatki, na przykład przyrządzając makaron ze szpinakiem i kurczakiem i serem feta lub jego wersję z serem topionym.

Reklama

Doskonały smak można również uzyskać, dodając do potrawy sos śmietanowy, suszone pomidory czy ser pleśniowy. Brzmi apetycznie? Dowiedz się, jak zrobić makaron ze szpinakiem i kurczakiem w jego różnych wersjach i wybierz swoją ulubioną!

Makaron ze szpinakiem i kurczakiem ‒ przepis podstawowy

Takie danie możesz przyrządzić w ok. 20 minut, a rezultat będzie zachwycający. Potrzebne będą:

300 g makaronu, np. świderków, kokardek lub penne

450 g szpinaku

300 g piersi z kurczaka

2 ząbki czosnku

1 łyżeczka ziół prowansalskich

1 łyżka oliwy z oliwek

pół jogurtu naturalnego,

pieprz i sól do smaku.

Makaron gotujemy w osolonej wodzie. Czosnek drobno siekamy, a kurczaka kroimy na małe kawałki. Następnie podsmażamy mięso na łyżce oliwy, doprawiając ziołami, solą i pieprzem. Dodajemy szpinak i czosnek. Po usmażeniu dokładamy odcedzony makaron i polewamy całość jogurtem. Dokładnie mieszamy. Podajemy z tartym serem.

Makaron ze szpinakiem i kurczakiem w sosie śmietanowym

Przepis na makaron ze szpinakiem i kurczakiem z dodatkiem sosu śmietanowego wygląda podobnie do podstawowej receptury. Tak przygotowane danie będzie jednak nieco bardziej kaloryczne, a przygotowany sos gęstszy od jogurtowego. Zamiast jogurtu należy użyć szklankę śmietany kremówki 30% lub 36%. Różnica polega na tym, że śmietanę należy lekko doprawić (np. solą, pieprzem, gałką muszkatołową) i wlać na patelnię przed dodaniem szpinaku. Potrawa będzie gotowa, gdy śmietanowy sos zgęstnieje. Gdyby stał się zbyt gęsty, należy powoli dodać do niego odrobinę wody i wymieszać. Czynność trzeba powtarzać do momentu, aż sos nabierze odpowiedniej konsystencji.

Makaron ze szpinakiem i kurczakiem i suszonymi pomidorami

Ta wersja potrawy ma nieco bardziej wyrazisty smak. Do przyrządzenia makaronu ze szpinakiem i kurczakiem i suszonymi pomidorami należy przygotować:

250g makaronu,

pierś z kurczaka,

ok. 300 g szpinaku,

2 ząbki czosnku,

kilka suszonych pomidorów,

400 g gęstego jogurtu (np. typu greckiego),

1 łyżkę oliwy z oliwek,

1 łyżeczkę ziół prowansalskich lub suszonej bazylii,

sól i pieprz.

Makaron gotujemy i odcedzamy. Umyte i osuszone liście szpinaku kroimy na małe kawałki. Na patelni podsmażamy czosnek z oliwą z oliwek. Następnie dodajemy pokrojonego na małe kawałki kurczaka. Dorzucamy szpinak, solimy i mieszamy. Kiedy liście szpinaku zmniejszą swoją objętość, dodajemy pokrojone suszone pomidory i przez chwilę smażymy na małym ogniu. Wlewamy jogurt, doprawiamy pieprzem i ziołami, po czym dokładnie mieszamy. Na końcu łączymy całość z makaronem. Pyszny obiad gotowy!

Zobacz także

Makaron ze szpinakiem i kurczakiem i serkiem topionym

Makaron ze szpinakiem i kurczakiem w sosie serowym będzie lekko kremowy w smaku. Można wybrać smakowy serek topiony (np. z ziołami czy szynką), co nada daniu bardziej indywidualnego charakteru. Do jego wykonania potrzebne będą następujące składniki:

300 g makaronu,

400 g szpinaku,

250 g śmietany 18%,

1 cebula,

6 ząbków czosnku,

150 g serka topionego,

1 łyżka oleju,

sól i pieprz.

Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu. Cebulę drobno siekamy i szklimy na patelni. Dodajemy szpinak i lekko podsmażamy. Rozgniatamy czosnek i ⅔ dokładamy na patelnię. Całość doprawiamy solą i pieprzem. W osobnym garnku rozpuszczamy ser ze śmietaną i dodajemy pozostałą część czosnku. Doprawiamy sos serowy. Na talerzu układamy kolejno warstwę makaronu, sosu i szpinaku. Przepis można też nieco zmodyfikować, przygotowując na przykład makaron ze szpinakiem i kurczakiem i serem pleśniowym. Zamiast serka topionego należy wtedy użyć sera camembert lub brie. Możemy użyć do tego celu wyłącznie wewnętrznej, miękkiej części sera lub drobno pokroić całość.

Reklama

W przypadku dań takich jak makaron ze szpinakiem i kurczakiem, sposób wykonania naprawdę nie jest trudny i można go urozmaicać na wiele sposobów, w zależności od naszych upodobań kulinarnych. Wersja serowa, śmietanowa, z suszonymi pomidorami czy np. przystrojona serem feta ‒ każda będzie równie pyszna! Wypróbuj je i zdecyduj, która smakuje Ci najbardziej!