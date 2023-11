Literatura kobieca to książki nie tylko o miłości. Chociaż wątek romansowy jest w nich zazwyczaj mocno rozbudowany, to ma ona za zadanie nie tylko nas bawić, ale też uczyć i wzruszać. Często porusza ważne tematy społeczne, które możemy odnieść także do współczesnych czasów.

Jeśli masz wolny wieczór i chcesz go spędzić w przyjemny sposób, warto jest usiąść w wygodnym fotelu z kubkiem ciepłej herbaty w rękach i oddać się lekturze. Literatura obyczajowa zabierze Cię do świata wielkich uczuć, marzeń, zabawnych perypetii i wzruszających historii. Poniżej przedstawiamy kilka bestsellerów książkowych, do których warto wracać.

“Duma i uprzedzenie” Jane Austen

Nieśmiertelna klasyka, którą od kilku pokoleń uwielbiają wszystkie kobiety. Pokazuje, w jaki sposób pieniądze i pozycja społeczna rządzą światem. Powieść przedstawia świat oparty na konwenansach, w którym rozsądek zazwyczaj wygrywa walkę z sercem. To historia płomiennego uczucia między Elżbietą Bennet i Panem Darcym, w której jednak nie rozum a miłość bierze górę nad oczekiwaniami rodziny i presją społeczeństwa.

“Rozważna i romantyczna” Jane Austen

To pierwsza powieść tej autorki, która podobnie jak “Duma i uprzedzenie” doczekała się adaptacji filmowych. Akcja rozgrywa się w Anglii u schyłku XVIII w. Ukazuje historię losów Pani Dashwood i jej trzech córek, z których dwie - Elinor i Marianne to panny na wydaniu. Austen skonstruowała postaci tak różne od siebie, które jednak pragną tego samego - prawdziwego uczucia.

“Wichrowe wzgórza” Emily Bronte

Powieść opisuje siłę burzliwego uczucia, jakie łączy Cathy i Heathcliffa. Niestety w ich przypadku, to rozsądek wygrywa pojedynek z sercem i Cathy wychodzi za mąż za innego mężczyznę. Targany sprzecznymi emocjami Heathcliff pragnie zemsty, a pragnienie to przesłania mu cały świat. Miłość między tą parą nie przynosi im nic poza rozczarowaniem, bólem i żalem. Namiętność niemożliwa do spełnienia z powodu konwenansów społecznych, ostatecznie doprowadza do tragedii.

“Służące” Kathryn Stockett

To najnowsza ze wszystkich przedstawionych powieści. Akcja książki toczy się w latach 60. XX w. na Południu Ameryki. Główny wątek koncentruje się wokół problemu rasizmu i walki z ówczesnymi stereotypami. Jednak książka niesie wiele uniwersalnych prawd: o sile zjednoczenia, odwadze, potędze przyjaźni i szacunku. Podczas czytania wywołuje w nas wiele emocji: śmiech, złość, bunt, niezgodę, wzruszenie i wiarę w to, że zmiany na lepsze są możliwe.