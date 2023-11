Warto jeść leśne grzyby, ponieważ są źródłem witamin i minerałów potrzebnych ludzkiemu organizmowi. Gatunków grzybów jest bardzo wiele i warto wiedzieć, które do czego nadają się najlepiej. Nie wszystkie grzyby są jednakowo dobre do suszenia, marynowania czy robienia potraw.

Podstawową zasadą zbierania leśnych grzybów jest zbieranie tylko tych grzybów, które dobrze się zna. Najlepiej dodatkowo swoje zbiory sprawdzić. Można to zrobić, korzystając z atlasu grzybów lub z pomocy specjalisty w regionalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Grzyby najlepsze do suszenia

Suszone grzyby to znakomity dodatek do świątecznej kapusty, do bigosu, do farszu na uszka i pierogi oraz główny składnik zupy grzybowej. Suszenie powoduje, że grzyby zachowują wartości odżywcze oraz zyskują intensywny smak i aromat znany z tradycyjnej polskiej kuchni.

Do suszenia najlepiej nadają się borowiki, podgrzybki i koźlarze. Od 2014 roku pod ochroną nie są też nadające się do suszenia smardze. Wysuszyć można tylko te osobniki, które są zdrowe (bez robaków), nieuszkodzone i świeże. Nie należy ich moczyć, zanieczyszczenia usuwa się na sucho, np. przy użyciu pędzelka.

Grzyby do marynowania – które wybierać?

Do marynowania w zalewie octowej najlepsze są młode osobniki różnych grzybów jadalnych. Smaczne w tej postaci są zarówno borowiki, podgrzybki, kurki, rydze, opieńki, koźlarze, gąski czy maślaki. Te gatunki można mieszać ze sobą w jednym słoiku. Należy jednak wiedzieć, że maślaki mogą zmieniać konsystencję zalewy na ciągnącą, jakby żelową, dlatego warto te grzyby marynować osobno.

Przed marynowaniem grzyby leśne należy dokładnie oczyścić, dobrze wypłukać, a następnie obgotować nie dłużej niż przez 5 minut. Po tym można ugotować je w nowej wodzie przez 20 minut lub od razu włożyć do przygotowanych słoiczków. Grzyby wystarczy zalać gorącą zalewą, a następnie zakręcić słoiczki, ustawić je do góry dnem i przykryć kocykiem. Tak powinny zostać do wystygnięcia.

Leśne grzyby najlepsze na potrawy smażone, duszone i pieczone

Leśne grzyby używane do przyrządzania potraw mogą być świeże, mrożone lub suszone. Do smażenia najlepsze są kurki, rydze, koźlarze, podgrzybki i borowiki, a także maślaki. Wybornie smakują z cebulą, masłem, śmietanką, z koperkiem, można przyrządzać je także z jajkami (jako dodatek do jajecznicy), z mięsem (jako sos lub farsz do kotletów) czy z serem żółtym.

Grzyby leśne znakomicie nadają się także do pieczenia. Można z nich robić zapiekanki, tarty, zapiekanki makaronowe i pizzę. Podgrzybków i borowików można użyć też do zrobienia aromatycznego risotto, sosu grzybowego lub zupy. Do zupy poza wymienionymi gatunkami nadają się także opieńki.

Z dodatkiem suszonych grzybów robi się też dobrze znane pierogi, bigos, kapustę świąteczną i uszka do barszczu.