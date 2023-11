Do wykonania lampionu z dyni potrzeba dużego warzywa, ostrego nożyka i świeczki bądź żarówki. Przed wykonaniem ozdoby należy dokładnie wysuszyć dynię. Zapobiegnie to zepsuciu się jej i zgniciu.

Z dyni oprócz pysznych potraw można wykonać też wspaniałe ozdoby. Są one popularne szczególnie w okresie poprzedzającym Halloween. Warto jednak wykorzystać je do zrobienia lampionów, które będą zdobić dom nie tylko w tym czasie.

Rzeźby z dyni – symbol Halloween

Halloween jest to celtycki obrządek, którym żegnało się lato i witało zimę. Najbardziej popularny stał się w Stanach Zjednoczonych, a także w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Irlandii. W latach 90. XX wieku święto dotarło także do Polski. Łączy się z przebieraniem i zabawami oraz zdobywaniem słodkości. Wszyscy chyba znają powiedzenie „trick or treat”, które oznacza „cukierek albo psikus”. Dzieci – ale nie tylko – odwiedzają domy sąsiadów, witając ich tym przysłowiem i licząc na otrzymanie słodyczy. Bardzo dobrze znanym symbolem Halloween jest wydrążona dynia. Zwykle rzeźbi się w niej oczy, nos i wyszczerbione zęby mające nadać warzywu groźny wygląd. Do środka wstawia się świeczkę lub – dla lepszego efektu – słabą żarówkę.

Jak suszyć dynie ozdobne?

Do zrobienia lampionu z dyni, który ma zdobić dom lub jego okolice dłużej niż tylko w Halloween należy wysuszyć warzywo. Warto wybierać duże okazy, ponieważ duża ilość miąższu oznacza większą ilość tworzywa do rzeźbienia. Najlepiej zebrać dojrzałe dynie, których pędy i liście zaschną. Szypułkę należy pozostawić przy zerwanym owocu. Zapobiegnie to jego gniciu. Ważne, aby nie dopuścić do przemarznięcia dyni i obchodzić się z nią delikatnie. Przemarznięta skórka i nawet niewielkie uszkodzenie oznacza pewne zepsucie się materiału na lampion. Po zerwaniu należy dokładnie oczyścić wszystkie okazy. Jeśli są bardzo zabrudzone, trzeba je polać wodą. Niekiedy wystarczające jest jedynie oczyszczenie z resztek ziemi. Kolejny krok to wysuszenie dyni. Można to zrobić na słońcu. W przypadku niesprzyjającej pogody lepiej wstawić je do suchego pomieszczenia, w którym jest przewiew. Warzywo samo w sobie może być doskonałą ozdobą. Dynie, które są przeznaczone na lampion suszy się dopiero po wydrążeniu. Aby przyspieszyć ten proces, można je włożyć do nagrzanego piekarnika. Nie należy go zamykać. Czas potrzebny na wysuszenie warzywa to około 60 minut.

Lampion z dyni – instrukcja wykonania

Aby wykonać lampion z dyni:

narysuj na dyni dowolny wzór; możesz też przygotować szablon na kartce papieru, wyciąć go i odrysować na wierzchu warzywa;

następnie przy użyciu ostrego noża zetnij górną część dyni tak, aby utworzył pokrywkę; zostanie wykorzystany do przykrycia lampionu;

dużą łyżką ostrożnie i delikatnie wybierz miąższ i nasiona (pestki) z dyni – uważaj, aby jej nie przebić;

odłóż wybrane ze środka miąższ i nasiona i wykorzystaj, np. do przyrządzenia zupy dyniowej;

wytnij wzory na dyni przy użyciu ostrego narzędzia;

wszelkie łuki i rogi wycinaj powoli, aby krawędzie warzywa były gładkie;

w niektórych miejscach możesz zostawić cienką warstwę miąższu, przez który światło będzie przebijać z różnym natężeniem, tworząc ciekawy efekt;

wysusz dynię;

wstaw do lampionu świeczkę lub żarówkę.

Gotowe!