Lampy w stylu retro i vintage są jednym z najnowszych hitów wnętrzarskich. Doskonale ożywiają proste, minimalistyczne wnętrza i dobrze komponują się z naturalnymi materiałami, takimi jak cegła i drewno. Modny klosz do lampy łatwo jest wykonać samodzielnie, na przykład z papieru, sznurka, butelek, a nawet guzików czy form do pieczenia.

Do stworzenia efektownego oświetlenia w stylu vintage warto użyć oprawy z jednej ze starych lamp. Wystarczy wówczas tylko wymienić lub ozdobić fabryczny klosz.

Lampa papierowa retro: DIY

Najłatwiejszy sposób na stworzenie własnej lampy w stylu vintage to wykorzystanie gotowego zestawu oświetleniowego z papierowym kloszem. Stojące i wiszące lampki tego typu są dostępne w popularnych sklepach meblowych, kosztują zwykle od 50 do 200 złotych. Efekt retro można uzyskać poprzez oklejenie ich ozdobnymi elementami, takimi jak:

papierowe kwiaty,

kawałki tiulu lub firanki,

figury origami złożone z gazety,

kolorowe guziki,

fragmenty płyt winylowych ,

, sznurek jutowy,

bibuła,

naklejki i przywieszki.

Papierowy klosz stanowi także świetną podstawę do malowania farbami akwarelowymi, wycinania wzorów czy odciskania różnorodnych faktur (na przykład zabarwionych liści).

Zobacz także

Jak zrobić klosz do lampy stojącej?

Abażur do lampy stojącej można wykonać samodzielnie od postaw, na przykład z papieru lub wytłoczek po jajkach. Ciekawym pomysłem jest także wykorzystanie gotowych przedmiotów, które do tej pory pełniły inną funkcję: na przykład szklane butelki, metalowy koszyk na pieczywo czy nawet forma do pieczenia (najlepsza będzie ta na babkę).

Jak zrobić samemu lampę wiszącą z kloszem ze sznurka?

Bardzo efektowny klosz do lampy wiszącej możesz przygotować ze sznurka. Do wykonania projektu potrzebujesz: dużej, plastikowej butelki, papierowego sznurka w dowolnym kolorze, kleju do papieru lub mod podge (jest to klej, lakier i podkład w jednym) oraz taśmy maskującej. Przydadzą się także nożyczki, pędzel i gumki recepturki.

Klosz wykonasz w kilku prostych krokach:

odetnij górę butelki razem z zakrętką,

wyżłobienia na plastiku obklej taśmą maskującą,

szyjkę butelki owiń 3-4 gumkami recepturkami (zapobiegnie to ześlizgiwaniu się sznurka),

nałóż klej na koniec sznurka i przyklej bezpośrednio pod gumkami,

owiń sznurkiem butelkę mniej więcej do połowy – staraj się nie zostawiać prześwitów,

posmaruj nawinięty sznurek klejem za pomocą pędzelka,

zostaw abażur do wyschnięcia na około 10-12 godzin,

wyjmij butelkę z klosza lekko ją ściskając.

Twój klosz jest gotowy.