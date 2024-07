Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek?

Kwota zmniejszająca podatek to procent kwoty wolnej od podatku, odliczany od dochodu, który przekracza kwotę zwolnioną. Oznacza to, że nawet jeśli przekroczymy kwotę wolną od podatku dochodowego, to nasz obowiązek podatkowy zostanie pomniejszony o kwotę wolną od podatku.