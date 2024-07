Maneštra to zupa, która im dłużej jest gotowana, tym lepiej smakuje. Podaje się ją wraz z dodatkiem świeżego pieczywa białego np. bagietki.

Maneštra to tradycyjna zupa warzywna pochodząca z Istrii, zachodniego półwyspu chorwackiego. Jej podstawą są ziemniaki i fasola z dodatkiem jednego z warzyw sezonowych – kapusty, kukurydzy lub cieciorki. W najprostszej wersji jest to danie wegańskie. Często jednak dodaje się do niego mięso, np. boczek. Tajemnica wspaniałego smaku Maneštry leży w długim gotowaniu.

Maneštra – klasyczna zupa bałkańska

Pomysł na przepyszną zupę chorwacką z ziemniaków, fasoli, kukurydzy i boczku.

Potrzebujesz:

patelni,

dużego garnka.

Składniki (4 porcje):

500 g ziemniaków,

250 g fasoli typu Borlotii,

400 g kukurydzy,

2 l wody,

100 g surowego boczku,

2 łodygi selera,

4 ząbki czosnku,

3 łyżki pietruszki,

3 liście laurowe,

sól (do smaku),

pieprz (do smaku).

Czas przygotowania: 140 minut

Stopień trudności: łatwe

Wskazówki: Zupę optymalnie gotuje się przez pięć godzin.

Sposób przygotowania:

Obrane ziemniaki, fasolę Borlotti i kukurydzę wrzuć do garnka i zalej 2 litrami wody.

Dopraw solą, pieprzem, liśćmi laurowymi i zagotuj.

Na patelni usmaż boczek, aż wytopi się z niego tłuszcz .

. Obierz czosnek i dodaj go do boczku razem z pietruszką.

Smaż przez minutę.

Gdy warzywa zaczną się gotować, dodaj do nich zawartość patelni.

Wszystko gotuj na małym ogniu przez co najmniej 2 godziny. Gotowe.

Smacznego!