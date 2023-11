Wątpliwości do tego, czy przygarnąć do swojego domu dachowca, czy może kupić kota rasowego, dotykają prawie wszystkich przyszłych właścicieli mruczków. Sprawdź, jakie czynniki powinieneś wziąć pod uwagę, zanim podejmiesz ostateczną decyzję.

Wbrew pozorom, wybór pomiędzy dachowcem a kotem rasowym zwykle nie jest prostą sprawą. Obydwa rozwiązania mają swoje zalety oraz wady.

Kot rasowy – dla kogo?

Podstawową zaletą kotów rasowych jest ich przewidywalność. Decydując się na kupno kota ze sprawdzonej hodowli, doskonale wiesz, jak Twój pupil będzie wyglądał, jakie cechy charakteru będzie posiadał – czy będzie aktywny, towarzyski, cierpliwy, czy może leniwy, wycofany i nieco wstydliwy. Poznając dobrze konkretną rasę, przed podjęciem decyzji o zakupie, możesz wybrać kota, który będzie posiadał pożądane przez Ciebie cechy, dzięki czemu doskonale dopasuje się do oczekiwań i stylu życia Twojej rodziny.

Kot rasowy jest wyborem najbezpieczniejszym. Decydując się na niego, nie będziesz musiał martwić się o to, że gdy dorośnie, zacznie przejawiać niepożądane cechy, np. agresję. W hodowli powinieneś mieć szansę poznania rodziców kociaka, dzięki czemu będziesz mógł ocenić, jak Twój pupil będzie zachowywał się w przyszłości. Co więcej, kot rasowy powinien być wolny od chorób genetycznych – zadaniem hodowców jest wykluczanie genów nosicieli rozmaitych chorób dziedzicznych z hodowli.

Oczywiście, kupno rasowego kota wiąże się ze sporym wydatkiem – w zależności od rasy może być to nawet kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Właśnie to powstrzymuje wiele osób przed decyzją o pupilu z rodowodem.

Dachowiec – kiedy warto go przygarnąć?

Przyjęcie pod swój dach kota z ulicy lub schroniska równe jest często uratowaniu mu życia. To właśnie chęć pomocy bezdomnym zwierzętom jest najczęstszą motywacją dla osób, które przygarniają dachowce. Warto jednak pamiętać, że nie każdy kot schwytany na ulicy, żyjący od urodzenia na wolności, będzie chciał żyć w towarzystwie człowieka.

Dachowiec nie będzie kosztował Cię ani złotówki. Często zdarza się nawet, że osoby, które szukają domu dla porzuconych kotów, oferują np. zapas karmy, w zamian za przygarnięcie zwierzaka.

Minusem adopcji nierasowego kociaka jest to, że nie sposób przewidzieć, co z niego wyrośnie. Nie znając rodziców kota, nie będziesz w stanie ocenić tego, jak będzie on wyglądał, ani tego, jaki będzie jego charakter. Rozwiązaniem w tej sytuacji może być jednak przygarnięcie dorosłego kota, o ukształtowanej psychice – oczywiście o ile jego osobowość będzie Ci odpowiadać.