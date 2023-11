Domowa konfitura z żurawiny to pyszny dodatek do mięs, serów i deserów. Jej słodko-kwaśny wyrazisty smak podkreśli każdą potrawę. Mus możesz przygotować zarówno ze świeżej, jak i mrożonej żurawiny. Sezon na żurawinę zaczyna się pod koniec września i właśnie wtedy można się zaopatrzyć w świeże owoce. Domowa żurawina jest prosta w przygotowaniu i dużo smaczniejsza od tej sklepowej. Przygotowaliśmy dla Was bardzo łatwy przepis na konfiturę z żurawiny do słoików.

Reklama

Przepis na konfiturę z żurawiny

Składniki na konfiturę

500 g żurawiny świeżej lub mrożonej

250 g cukru białego

sok z jednej cytryny

150 ml wody

opcjonalnie: łyżeczka cynamonu

Jak zrobić konfiturę z żurawiny?

Jeżeli korzystasz ze świeżej żurawiny, opłukaj ją i oczyść z resztek listków i łodyżek. Mrożoną żurawinę wystarczy przejrzeć i ewentualnie przebrać. Nie trzeba jej rozmrażać. Wszystkie składniki wrzucamy do garnka i zagotowujemy. Potem zmniejszamy moc palnika i gotujemy przez około pół godziny na małym ogniu. Mieszamy od czasu do czasu. Gorący mus przekładamy do małych słoików, dokładnie zakręcamy, kładziemy do góry dnem aż do wystygnięcia. Dla pewności możemy zapasteryzować słoiki - wystarczy włożyć je do gorącej wody i gotować przez 15 minut.

Do czego dodać konfiturę z żurawiny?

Żurawina ze słoika świetnie pasuje do mięs, szczególnie pieczonych. Najczęściej podaje się ją do ptactwa: kaczki, gęsi czy indyka, ale również kurczaka czy perliczki. Podkreśli również smak wieprzowiny, wołowiny oraz dziczyzny.

Konfiturę z żurawiną można również podawać do serów. Najbardziej klasyczne połączenie to pieczony lub smażony camembert z dodatkiem tego słodko-kwaśnego musu. Będą tutaj również pasować słonawe sery oraz wędzone, np. domowy oscypek.

Reklama

Możesz również postawić na danie na słodko, deser lub ciasto z dodatkiem żurawiny nabierze nowego charakteru. Szczególnie polecamy pyszne naleśniki z serem i konfiturą z żurawiny.