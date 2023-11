Kiszenie cytryn w soli morskiej ma na celu wydobyć z owoców bardziej wyrazisty smak oraz zmiękczyć ich skórę, dzięki czemu cytryny można zjadać w całości. Przekąska to przysmak arabskiej kuchni. Kiszone cytryny doskonale podkreślają smak mięsa, ale można dodawać je również do sałatek i wytrawnych przekąsek.

Kiszone cytryny w marokańskiej kuchni wykorzystuje się najczęściej do tagine. Jest to nazwa zarówno naczynia, jak i potrawy drobiowej. Tagine to okrągłe naczynie z pokrywką, które służy do przygotowywania potraw nad rozżarzonym drewnem lub węglem, np. kurczaka z oliwkami.

Kiszone cytryny - przepis

Cytryny najlepiej kisić w szklanym słoiku. Wielkość słoika wystarczy dobrać do ilości marynowanych owoców, tak aby zmieściły się wszystkie, razem z sokiem owocowym i solą. Kiszone cytryny powinny marynować się w chłodnym i zaciemnionym miejscu przez 4 tygodnie.

Składniki:

5 niewoskowanych cytryn,

3 cytryny (do wyciśnięcia soku),

100 g gruboziarnistej soli morskiej,

5 goździków,

3 listki laurowe,

½ łyżeczki cynamonu,

kmin rzymski (ok. 1 płaskiej łyżeczki),

woda niegazowana,

łyżka oliwy z oliwek.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Cytryny dokładnie umyj wodą.

Każdy owoc natnij na krzyż (4 cięcia), w taki sposób, aby nie rozciąć go.

Wnętrza cytryn natrzyj obficie solą.

Owoce układaj ciasno w słoiku.

Dodaj cynamon, goździki, kminek oraz liście laurowe i posyp z wierzchu solą.

Do wnętrza naczynia wlej sok wyciśnięty z cytryn i dopełnij całość wodą niegazowaną oraz oliwą z oliwek (tak, aby płyn całkowicie zakrył owoce). Dodanie tłuszczu zapobiegnie tworzeniu się pleśni w słoiku.

Zakręć słoik i odstaw go w chłodne, zaciemnione miejsce.

Kiszone cytryny są gotowe do użycia po miesiącu.

Smacznego!

Kiszone cytryny - do czego używać?

Kiszone cytryny mają wyrazisty i dość oryginalny smak, który rewelacyjnie podkręca smak mięsnych potraw, zwłaszcza przygotowywanych z jagnięciny oraz drobiu. Arabski przysmak można również dodawać do jednogarnkowych dań na bazie fasoli, gulaszu oraz zup z warzyw strączkowych. Kiszone cytryny pokrojone w cienkie paski to oryginalny dodatek do sałatek, np. z kaszą kuskus, surówek, sosów, ryżu, a także owoców.