Stale rosnące ceny benzyny i oleju napędowego skłaniają kierowców do rozważenia zamontowania w swoich samochodach instalacji LPG. Mimo że na przestrzeni lat auto gaz również znacząco podrożał, to i tak w porównaniu do cen benzyny i oleju napędowego jest bardzo tani. Decydując się na montaż instalacji LPG, trzeba wiązać się jednak ze sporym wydatkiem. Głównie dlatego właściciele aut przed ostateczną decyzją powinni wszystko dobrze przekalkulować.

Nawet jeżeli okaże się, że założenie instalacji LPG jest w dłuższej perspektywie opłacalne, to nie w każdym przypadku montaż jest możliwy. Wciąż bowiem istnieją pewne ograniczenia uniemożliwiające założenie LPG w niektórych samochodach.

W jakich silnikach można zamontować instalację i jaki rodzaj jest najlepszy?

Wprawdzie instalacje gazowe w samochodach lata świetności w Polsce mają już dawno za sobą, to w ostatnim czasie właściciele aut coraz częściej wracają to takiego pomysłu. Nie każdy może sobie jednak pozwolić na oszczędzanie na wydatkach na paliwo poprzez LPG. Wszystko zależy bowiem od rodzaju silnika w samochodzie. O ile większość silników wolnossących z wtryskiem pośrednim może mieć zamontowaną instalację, która powinna pracować normalnie, o tyle założenie LPG do silników z wtryskiem bezpośrednim niesie za sobą większe ryzyko problemów z ich pracą. Można założyć, że sprawdza się teoria mówiąca o tym, iż do najprostszych modeli silnika wystarczy prosta i tania instalacja, a do bardziej złożonych droższa.

Rozważając montaż LPG w swoim aucie, nieocenione jest zasięgnięcie opinii innych właścicieli takich samych samochodów, którzy zdecydowali się na taki krok. Prawdziwą kopalnią wiedzy w takich przypadkach są motoryzacyjne fora internetowe. Poza tym swój pomysł warto skonsultować z pracownikami dobrych warsztatów gazowniczych. Dobrych, czyli takich, które niekoniecznie są nastawione tylko na zysk, ale przede wszystkim na zadowolenie i bezpieczeństwo klienta. Wówczas można uzyskać konstruktywną opinię w kwestii pomysłu instalacji gazowej w konkretnym aucie.

Koszty założenia instalacji gazowej w samochodzie

Ceny instalacji gazowych wahają się od około 1000 do nawet 5000 złotych. Tak duży rozrzut wynika ze sporego wachlarza możliwości. Najtańsze opcje są możliwe w autach wyposażonych w gaźnik i wiążą się z przeróbkami oraz montażem reduktora, elektrozaworów, butli i przełącznika w kabinie. Droższą opcją, która również sprawdzi się w starszych autach głównie z jednopunktowym wtryskiem paliwa jest montaż instalacji z dodatkowym układem sterującym. Cena takiego rozwiązania to 1500-2000 złotych.

Najlepszą instalacją, ale jednocześnie najdroższą (koszt nawet 5000 złotych) jest instalacja sekwencyjna z bezpośrednim wtryskiem gazu. Ta opcja cieszy się dużą popularnością głównie ze względu na to, że może być stosowana nawet w nowych samochodach. Drugi powód, to bezpieczeństwo, które zwiększają nowoczesne systemy elektroniczne.