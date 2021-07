Kanaste - sposób na lepsze samopoczucie - smaczne i całkowicie naturalne 

Odpowiednio dobrany olejek rozluźni lub pobudzi w trakcie masażu. Masło do masażu dodatkowo zregeneruje i nawilży skórę. Inny sposób na chwilę odprężenia to masaż kamieniami lub mechanicznym czy elektronicznym masażerem. Masaż to dobry sposób na wspólne spędzenie romantycznego wieczoru. Aby go urozmaicić, wykorzystajmy akcesoria do masażu , np. gumowe piłeczki. Z pewnością przydadzą się olejki, maści, żele lub masła do masażu. Olejki do masażu Olejek wybierzmy zależnie od tego czy chcemy się rozluźnić czy też pobudzić. Zapach olejku dodatkowo ukoi zmysły. Wybierając olejek należy sięgnąć po taki, który ma dużo wyciągów naturalnych i ekstraktów. Olejki naturalne mają zazwyczaj w swoim składzie antyutleniacze. Spowalniają one proces starzenia się skóry. Działanie poszczególnych olejków: na ból stawów pomoże olejek z wyciągiem z rozmarynu , olejek lawendowy uspokoi, nawilżoną skórę zapewni użycie olejku migdałowego , antybakteryjnie zadziała olejek z jojoby , osoby o skórze dojrzałej lub suchej powinny wybrać olej z awokado , posiadaczom tłustej skóry dedykowany jest olej z pestek winogron , osoby mające słabe krążenie powinny wybrać oleje z gardenii , działanie przeciwzapalne wykazuje olejek z ekstraktem z zielonej herbaty , niedoskonałości zlikwiduje olejek z kiełków pszenicy , zadziała również tonizująco, silnym afrodyzjakiem jest natomiast olejek jaśminowy . Maści, żele oraz masła do masażu Do masażu warto używać maści lub żeli, które pomogą złagodzić bóle kości i stawów , bóle typu reumatycznego, a także stany zapalne. Warto sięgnąć po żele bądź maści: z wyciągiem z rumianku , mające działanie przeciwzapalne, z wyciągiem z chmielu , które również działają przeciwzapalnie, z wyciągiem z kasztanowca...