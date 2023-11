Kalendarz adwentowy i czekoladki to pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi do głowy, gdy pomyślimy o czasie radosnego odliczania dni do Gwiazdki. Kalendarz taki może jednak zawierać wiele innych skarbów – niekoniecznie przeznaczonych do zjedzenia.

Reklama

Do przygotowywania kalendarza adwentowego metodą handmade trzeba się zabrać jeszcze w listopadzie, bo zgodnie ze zwyczajem już od 1 grudnia powinno się sukcesywnie opróżniać jego zawartość. W ostatnie pudełeczko można warto włożyć coś wyjątkowego.

Kalendarz adwentowy – skąd się wzięła tradycja?

Pierwsze kalendarze adwentowe nie miały nic wspólnego z łakociami ani drobiazgami, które można znaleźć we współczesnych wersjach. Tradycja ich przygotowywania miała wymiar wyłącznie duchowy. Już od połowy XIX wieku do świąt przygotowywano się przez zawieszanie na ścianach obrazków przedstawiających nowo narodzonego Chrystusa – po jednym każdego dnia – lub codzienne zapalanie świeczek. Słodki kalendarz adwentowy zawdzięczamy drukarzowi Gerhardowi Langowi, który postanowił wykorzystać pomysł, na jaki wpadła jego mama, kiedy był małym chłopcem. By umilić synowi czas oczekiwania na święta, zaznaczyła na kartonie 24 dni grudnia i przy każdym doszyła biszkopt. Moment, w którym Lang wprowadził kalendarze adwentowe z czekoladkami w środku, uważa się za początek ich komercjalizacji.

Kalendarz adwentowy dla dzieci – z czego zrobić?

Do dzisiaj najpopularniejsze są kalendarze zawierające słodycze, zwłaszcza te drobne – ciastka, cukierki, lizaki, żelki, groszki, kostki czekolady – które mieszczą się do malutkich pudełeczek po zapałkach. By jednak połączyć przyjemne z pożytecznym, warto oprócz łakoci (lub zamiast nich) włożyć do kalendarza adwentowego: karteczki z opowiadaniami świątecznymi albo cytatami biblijnymi, zagadki i łamigłówki dla dzieci, krzyżówki czy… zadania, które pomogą maluchowi zrobić przed świętami dobry uczynek. W ten sposób łatwo zachęcić najmłodszych członków rodziny do pomocy przy porządkach i wypiekach. Kalendarz adwentowy dla dzieci może się składać nie tylko z małych pudełek ułożonych w kształt choinki, lecz także z 24 mikołajów zrobionych z tekturowych rolek i ozdobionych papierem kolorowym czy z takiej samej ilości kieszonek przyklejonych jedna obok drugiej na dużym kartonie.

Reklama

Kalendarz adwentowy dla dorosłych – co do niego włożyć?

Kalendarz adwentowy cieszy tak dzieci, jak i dorosłych, nawet tych, którzy wcale nie są łasuchami. To, co do niego włożymy, zależy przecież wyłącznie od naszej inwencji twórczej i od upodobań obdarowywanego. Wersja z wieloma rodzajami herbat może się okazać idealnym prezentem dla entuzjastów spędzania długich zimowych wieczorów z kubkiem w ręku, a kalendarz adwentowy z kosmetykami na pewno trafi w gust miłośników drogeryjnych nowości. Wart wykorzystania jest także pomysł z cytatami i sentencjami – zwłaszcza tymi, które pochodzą z książek o tematyce świątecznej. Od niedawna w sklepach dostępny jest nawet kalendarz adwentowy dla dorosłych z małymi buteleczkami wina. W wersji DIY można zrobić taki, wykorzystując np. nalewki, likiery i inne przetwory domowej roboty.