Gorączkowe poszukiwanie prezentów pod choinkę w ostatnich dniach, a nawet godzinach przed wigilią dostarcza więcej stresu aniżeli przyjemności. Wiele osób zakup podarunków odkłada na ostatnią chwilę, co z kolei wiąże się z problemem ze znalezieniem czegoś praktycznego w rozsądnej cenie. Nawet w ostatniej chwili można jednak kupić prezent, który uraduje drugą osobę. Jedną z najciekawszych kategorii podarunków dla dorosłych są artykuły do domu lub mieszkania.

Tego typu prezenty wpisują się w założenia, które ma większość osób poszukujących upominków dla bliskich. Mowa o przydatności i elemencie zaskoczenia drugiej osoby. Mimo że sklepów z tego rodzaju produktami jest wiele, to jednak artykuły do domów i mieszkań w formie prezentów wciąż przegrywają ze skarpetkami czy mało użytecznymi gadżetami.

Prezenty ze świątecznym motywem czy bez?

Okres świąteczny wyzwala w wielu osobach szczególne emocje, co z kolei przekłada się na decyzje zakupowe. A jak wiadomo, dokonywanie zakupów pod wpływem emocji nie jest dobre. Nie inaczej wygląda kwestia podarunków pod choinkę. Na kilka tygodni przed świętami sklepy zalewają produkty ze świątecznymi, często tandetnymi motywami. Nawet najbardziej praktyczny prezent do domu czy mieszkania może okazać się niewypałem, jeśli nie będzie odpowiednio dobrany do konkretnego wnętrza. Czerwono-zielone upominki pasują do niewielu wystrojów domowych, a przy tym mają charakter sezonowy. Po świętach trzeba je schować i wyciągnąć dopiero przed kolejnym Bożym Narodzeniem.

Kiedy zatem prezenty domowe ze świątecznymi motywami są dobrym pomysłem? W zasadzie tylko, gdy ma się pewność, że podarunek powędruje do osoby lubującej się w takich klimatach. W innych przypadkach warto postawić na kolorystykę dopasowaną do stylu i kolorystyki danego wnętrza.

Pomysły na prezenty pod choinkę do domu lub mieszkania

Jeśli chodzi o prezenty do domu lub mieszkania, to możliwości jest naprawdę dużo. Można postawić na upominki upiększające wnętrza, jak również na bardziej praktyczne rozwiązania typu zastawa stołowa czy stojak na wino. Poniżej pełna lista pomysłów na prezenty z tej kategorii:

świeczki dekoracyjne,

świecznik,

poduszki,

komplet ręczników,

pościel,

zestaw sztućców ,

, kieliszki do wina,

komplet szklanek lub filiżanek,

pojemniki na przyprawy,

bieżnik na stół,

patera lub misa,

koc lub pled,

szkatułki na biżuterię,

zegar,

las w słoiku.

Warto pamiętać, że w przypadku, kiedy nie jest się do końca pewnym, jakie rzeczy będą pasowały do konkretnego wnętrza, można wybrać prostsze i bezpieczniejsze rozwiązanie prezentowe. To vouchery upominkowe na zakupy w konkretnej sieci sklepów z artykułami do domu.