Pochodzenie imion - co oznacza twoje imię i skąd się wzięło?

Słowiańskie imiona dla chłopców odnosiły się do takich cnót jak pokój, miłość czy sława. Imiona kończące się na -el, takie jak Daniel czy Rafael odnosiły się do silnego związku z Bogiem. Polskie imiona dla dziewczynek zwykle mają korzenie w języku hebrajskim, greckim i łacińskim i mają odniesienia do świętych patronów.