Prezent na chrzciny dla chłopca to wyzwanie nie tylko dla rodziców chrzestnych, ale także dla gości zaproszonych na tę uroczystość. Wszystko zależy od zwyczajów panujących w danej rodzinie. Niektóre prezenty sprawdzą się zawsze, a inne są wyrazem kreatywności obdarowujących.

Klasyczne prezenty na chrzciny dla chłopca

Do klasycznych prezentów na chrzciny dla chłopca dawanych z okazji chrztu należy Biblia. Pismo Święte stanowi idealną pamiątkę na całe życie. Kolejnym „klasykiem” wśród prezentów ofiarowywanych na chrzest jest biżuteria. Wbrew pozorom nie jest przeznaczona wyłącznie dla dziewczynek. Biżuteria dla chłopców od lat cieszy się powodzeniem. Są to zwykle krzyżyki i łańcuszki wykonane z klasycznego lub białego złota. Do rodzajów biżuterii można zaliczyć także srebrne bądź złote, często inkrustowane kamieniami i grawerowane, przybory dla dziecka, np. grzebyki lub sztućce. Jeśli żadna z tych opcji nam nie odpowiada możemy pozostać przy równie klasycznym wyborze co poprzednie i po prostu wręczyć pieniądze z okazji chrztu. Rodzice sami wiedzą najlepiej, czego maluszek w danej chwili najbardziej potrzebuje.

Prezenty na chrzciny dla chłopca – pomysłowe

Jeśli nie chcemy wręczać banalnych prezentów, możemy wykazać się kreatywnością i postawić na prezenty, które będą chłopcu sprawiać radość jeszcze długo. Ciekawym pomysłem na prezent na chrzciny dla chłopca może być:

skarbonka w kształcie piłki,

wieczne pióro,

zorganizowanie maluchowi sesji zdjęciowej,

ozdobny kuferek, do którego rodzice mogliby wkładać pamiątki z dzieciństwa chłopca.

Prezenty na chrzciny dla chłopca od chrzestnych

Rola rodziców chrzestnych podczas chrztu uzależniona jest od zwyczaju przyjętego w rodzinie. Czasem ogranicza się do uczestnictwa we mszy świętej i wręczenia klasycznych prezentów, a czasem to chrzestni, w ramach prezentu zajmują się całym przygotowaniem do chrztu – kupują świece, ubranka dla chłopca oraz płacą za mszę.

Interesującym pomysłem jest także coraz popularniejsze, zakładanie dla malucha konta w banku w ramach prezentu z okazji chrztu. Zamiast wręczać dziecku drogie prezenty, którymi i tak jeszcze nie do końca umie się nacieszyć, możemy wpłacać na konto określoną sumę pieniędzy i w dniu np. 18. urodzin dać je dziecku. Taka spora kwota przyda mu się do realizacji marzeń, albo ułatwi pójście na studia.

Kwoty do przeznaczenia

Kwota, jaką powinniśmy przeznaczyć na prezent dla chłopca z okazji chrztu zależy od zwyczajów panujących w rodzinie i oczywiście od zasobu portfela obdarowujących. W przypadku chrzestnych jest to zwykle ok. 500 zł, a w przypadku reszty gości wartość prezentu to około 100 zł.