Karę za niezłożenie PIT-u w terminie płacą podatnicy, którzy do północy 30 kwietnia nie dostarczyli formularza PIT zawierającego ich zeznanie podatkowe za poprzedni rok kalendarzowy. Wysokość mandatu wynosi od 1/10 wysokości aktualnie obowiązującej „minimalnej krajowej” brutto do jej dwukrotności.

Do kiedy należy dostarczyć PIT do urzędu skarbowego?

Każdy podatnik ma obowiązek dostarczyć formularz rozliczenia skarbowego do północy 30 kwietnia danego roku. Formularz można zanieść osobiście w godzinach pracy urzędu, złożyć go przez internet, przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera. Należy dodać, że w przypadku przesłania PIT-u za pośrednictwem Poczty Polskiej, decyduje data nadania. Jeśli więc wyślesz PIT 30 kwietnia o godzinie 19.00, a dojdzie on do urzędu skarbowego 2 maja, to i tak nie przekroczyłeś terminu. Na wszelki wypadek zachowaj potwierdzenie nadania przesyłki. Jeśli natomiast chcesz przesłać PIT za pośrednictwem kuriera, pamiętaj, że w tym przypadku będzie decydowała data dostarczenia przesyłki do urzędu skarbowego.

Ile wynosi kara za dostarczenie PIT-u po terminie?

Kara za dostarczenie PIT-u po terminie może wynosić od 1/10 wysokości obowiązującej minimalnej płacy brutto do jej dwukrotności. Przykładowo w 2015 r. minimalna krajowa wynosiła 1750 zł brutto, a więc mandat mógł wynosić od 175 zł do 3500 zł. Wysokość kary za spóźnienie rozpatrywana jest indywidualnie. Zależy ona między innymi od możliwości zarobkowych podatnika, jego majątku i liczby osób, które ma na utrzymaniu.

Czy można uniknąć kary za złożenie PIT-u po terminie?

Jeśli opóźnienie zdarzyło ci się po raz pierwszy i wynika z poważnych przyczyn, masz szansę uniknąć kary. Nie czekaj aż urząd skarbowy upomni się o twoje zeznanie, złóż je jak najszybciej i dołącz do niego pismo wyrażające tzw. „czynny żal”, czyli wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

W sytuacji, kiedy kara została już na ciebie nałożona, wciąż jeszcze możesz złożyć do naczelnika urzędu skarbowego prośbę o odstąpienie od niej. Opisz w piśmie powody opóźnienia. Być może naczelnik przychyli się do twojego wniosku i unikniesz kary.