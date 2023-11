Jesienne liście mają piękną barwę, dlatego są świetnym elementem dekoracyjnym. W połączeniu z naturalnym ogniem ze świecy tworzą magiczny klimat w domu. Warto więc przygotować proste świeczniki z jesiennych liści w słoiku lub jabłku. Ciekawym pomysłem jest też ozdobienie nimi dużej świecy zapachowej.

Jesień najbardziej kojarzy się z opadającymi liśćmi o żółto-pomarańczowym kolorze. Warto je wykorzystać do bukietów lub ozdoby świecznika.

Świecznik z jesiennych liści i słoika

Jesienne wieczory stają się coraz dłuższe. Warto więc zadbać o dodatkowe oświetlenie pomieszczeń, które doda odrobinę magii. Świetnym materiałem ozdobnym będą jesienne liście. Aby wykonać własnoręczny świecznik, potrzebne są:

3 słoiki,

klej,

gąbka,

dwie garści jesiennych liści.

Na wstępie trzeba dokładnie wyczyścić słoiki i dobrze je osuszyć. Następnie należy wysmarować je klejem od zewnątrz. Dobrze jest nakładać klej miejscowo i od razu przyklejać liście. Należy to robić do momentu, aż cały słoik będzie nimi pokryty. Na koniec trzeba posmarować całość od dodatkową warstwą kleju. Warto również przystroić górę słoika sznurkiem wykonanym z naturalnego materiału i włożyć do środka świeczkę (najlepiej zapachową).

Jesienna ozdoba do świecy zapachowej

Jesienne liście są tak barwne, że warto je wykorzystywać jako drobną ozdobę do różnych elementów wystroju domu. Aby wykonać dekorację świecy zapachowej, należy przygotować:

klasyczną świecę,

2 jesienne liście,

naturalny sznurek,

zielone gałązki, np. z tui,

klej,

szyszkę.

Aby przygotować tę drobną dekorację, należy obwiązać naturalne elementy (liście, gałązki) sznurkiem wokół świecy. Następnie trzeba posmarować bok szyszki odrobiną kleju i przykleić ją do świecy. Taka dekoracja tworzy przyjemny klimat w domu. Może też być drobnym upominkiem dla bliskiej osoby.

Jesienny świecznik z jabłka i liści

Jesienny świecznik z jabłka i liści stanowi ciekawe urozmaicenie klasycznego oświetlenia. Aby go przygotować, potrzebne są:

1 jabłko,

mały nożyk,

mała świeczka tea-light z aluminiową obudową,

dwa jesienne liście.

Aby przygotować tę ozdobę należy wydrążyć nożykiem w jabłku niewielkie zagłębienie o wielkości małej świeczki. Następnie trzeba umieścić świeczkę wewnątrz owocu. Do zewnętrznej części jabłka należy przykleić liście tak, by otulały owoc od spodu. Taka dekoracja nadaje przyjemny klimat w jesienne wieczory.