Ratownikiem medycznym może zostać osoba, która ukończyła trzyletnie studia licencjackie i zdała egzamin państwowy. Do 2013 roku tytuł ratownika medycznego można było uzyskać po ukończeniu dwuletniego studium policealnego. Od 2014 roku do wykonywania zawodu upoważniają tylko studia licencjackie.​

Reklama

Ratownik medyczny – od czego zacząć?

Osoby chcące spróbować swoich sił w ratownictwie medycznym powinny ubiegać się o przyjęcie na trzyletnie studia o kierunku ratownictwo medyczne. Studia przygotowują do pełnienia zawodu pod względem teoretycznym, jak i praktycznym i obejmują sześć semestrów. Jeszcze do 2013 roku można było uczęszczać do dwuletniej szkoły policealnej o takim samym kierunku i po jej ukończeniu pełnić zawód ratownika medycznego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zamknęło kierunek ratownictwo medyczne w szkołach policealnych.

Studia ratownictwa medycznego w trzy lata

Nauka na studiach trwa sześć semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Zajęcia na studiach przede wszystkim dotyczą teorii z dziedziny anatomii, czy psychologii. Praktyki studenci mogą odbywać w szpitalach, bądź innych służbach ratunkowych. Po ukończeniu studiów licencjackich należy przystąpić do egzaminu państwowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin otrzymają dyplom uprawniający je do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Wymagania wobec kandydata na ratownika medycznego

Kandydat na ratownika medycznego powinien być zdrowy i spełniać określone warunki psychiczne, jak i fizyczne. Ratownik medyczny musi być osobą opanowaną, odporną na stres, a także spokojną.

Ile zarabia ratownik medyczny?

Ratownik medyczny według statystyk GUS-u zarabia mniej więcej 3000 złotych brutto miesięcznie.

Zobacz także

Reklama