Zagonienie dziecka do nauki to niekiedy bardzo trudne zadanie. Dzieci nie lubią się uczyć, gdyż siedzenie przy książkach uznają za nieprzyjemny obowiązek. Jednak nauka potrafi być naprawdę przyjemna, jeśli odpowiednio podejdziemy do tematu. Sprawdzone sposoby - jak zachęcić dziecko do nauki?

Nauka przez zabawę - najlepszy sposób, żeby zachęcić dziecko do nauki

Nauka przez zabawę to slogan powtarzany od lat i sprawdza się na każdym etapie nauki. Duża łatwiej przyswoić wiedzę, która przekazana jest w ciekawy i przystępny sposób. Dlatego właśnie poleca się, żeby osoby, które uczą się języków obcych czytały teksty o tematyce, którą się interesują, a nie randomowe teksty czy scenki z podręczników. Zasada jest prosta - jeśli przyswajane informacje są dla nas interesujące i przydatne w codziennym życiu, dużo łatwiej będzie nam je przyswoić i zapamiętać.

Czytanie książek wzbudzi ciekawość do świata

Twoje pociecha zaczytuje się w bajkach lub powieściach, zamiast sięgać po podręczniki szkolne? To jeszcze nie jest powód do zmartwień. Regularne czytanie książek powoli na rozszerzenie słownictwa, pomaga wyrobić logiczny sposób myślenie i zrozumieć łańcuch przyczynowo-skutkowy. To może pomoc nie tylko w pisaniu rozprawek na język polski, ale również zaszczepi w dziecku ciekawość do świata.

Gry edukacyjne to przyjemna forma nauki

Innym rozwiązaniem są wciąż mało popularne gry edukacyjne, które stwarzają pole do interesującej i wciągającej nauki. Dzięki nim dzieci mogą się przenieść do nowego, intrygującego świata, a przy okazji przyswoić przydatne informacje. Takie gry jak "Mały Odkrywca", "Cortex", a nawet zwykłe "Scrabble" rozwiną pamięć, spostrzegawczość i wiedzę ucznia.

Nauka przez zabawę od najmłodszych lat

Ten sposób edukacji warto praktykować od najmłodszych lat. Dziecko będzie dużo bardziej zainteresowane obliczeniami matematycznymi związanymi ze swoimi zabawkami czy ulubionymi daniami niż pustymi cyferkami w szkolnym zeszycie. Dodawanie czy odejmowanie dużo łatwiej objaśnić na klockach, a dzielenie na ulubionych owocach - takiej lekcji z pewnością nie zapomni żadne dziecko.

Nowoczesne, ciekawe pomoce naukowe zachęcą do nauki

Nic tak zniechęca do nauki uczniów do nauki jak setki niemal takich samych ćwiczeń i nieciekawych tekstów, które nie mają odzwierciedlenia w prawdziwym życiu. Aplikacje do nauki i naukowe gadżety sprawią, że nauka będzie nieszablonowa i ciekawa.

Żyjemy w czasach, kiedy dzieci są dużo bardziej zainteresowane komputerem i telefonem niż czytaniem książek. Warto więc wiedzieć jak skorzystać z dóbr nowoczesnej technologi, aby zachęcić dziecko do nauki. Z każdym rokiem powstaje coraz więcej ciekawych aplikacji rozwojowych, które trafiają w gusta młodych osób. W taki sposób dziecko może nauczyć się podstaw języków obcych, ale także matematyki, biologi czy chemii. Przykładowe aplikacje na telefon, z których warto korzystać to:

Duolingo - platforma do nauki wybranego języka obcego,

Quizlet - zbiór elektronicznych fiszek,

Brilliant - nauka matematyki w praktyce,

Trudne Słowo - sposób na poszerzenie słownictwa.

Mądrze oceniaj postępy w nauce - zachęta do dalszej nauki

Nic tak nie motywuje do nauki jak pochwały i osiągnięcia, jednak z tym również nie można przesadzić. Zbyt częste chwalenie dziecka może sprawić, że uzna mały wysiłek za wystarczający. Nauka niekiedy jest ciężka, może pochłonąć dużo czasu i pracy. Rozwój osobisty i zdobywanie wiedzy jest nagrodą samą w sobie i to należy powtarzać dziecku od najmłodszych lat.

Kary zniechęcą dziecko do nauki

Bardzo ważne jest również to by nie karcić dziecka za niepowodzenia. Zdarzają się one każdemu, a kary i niezadowolenie rodzica może zniechęcić dziecko do dalszych starań. Tylko ten kto nie próbuje, nigdy nie ponosi porażek. Niepowodzenia to coś czego nie da się uniknąć, jednak powinno być postrzegane jako pole do poprawy, a nie coś złego, co przekreśla całe nasze starania.

Wyzwania i jasno określone cele to najlepszy motywator

Świetnym sposobem na zachęcanie dziecko do nauki jest stawianie mu małych i dużych wyzwać. Stwórzcie razem zeszyt, w którym zapiszecie plany na bliższą i dalszą przyszłość. Dzięki temu uczeń będzie widział realne postępy w nauce i będzie mógł być dumny ze swoich osiągnięć.