Uprawa lubczyku w ogrodzie wymaga zapewnienia mu częstego podlewania, nasłonecznionego stanowiska i żyznej przepuszczalnej gleby. Warto, aby lubczyk znalazł się w każdym ogródku, ponieważ jest niezastąpionym dodatkiem do potraw oraz posiada wiele właściwości leczniczych.

Reklama

Lubczyk ogrodowy – charakterystyka

Lubczyk ogrodowy jest rośliną wieloletnią, należącą do rodziny selerowatych. Ma ciemnozielone liście, które przypominają natkę pietruszki, ale są dużo większe i grubsze. Ostateczną dojrzałość osiąga po 4-5 latach uprawy. W drugim roku kwitnie na przełomie lipca i sierpnia. Kwiaty są zebrane w płaskie kwiatostany koloru żółtego. Lubczyk może osiągać nawet do 2 metrów wysokości.

Lubczyk ogrodowy – uprawa w ogrodzie

Bardzo ważne jest wybranie odpowiedniego stanowiska dla lubczyku. Jest on rośliną rozłożystą i szybko rozrastającą się. Dlatego może rosnąć pod domem lub przy ogrodzeniu, jednak miejsca te nie mogą być zbyt ciemne, ponieważ jest to roślina lubiąca słońce. Podłoże powinno być żyzne i przepuszczalne. Należy pamiętać również o częstym podlewaniu lubczyku tak, aby ziemia pod nim była zawsze lekko wilgotna. Ważne jest, by nie dopuszczać do przesuszania podłoża, ponieważ dochodzi wtedy do żółknięcia liści i zahamowania wzrostu.

Reklama

Lubczyk ogrodowy – zbiór i pielęgnacja

Regularne zrywanie liści lubczyku pobudza je do dalszego wzrostu. Należy robić to przed kwitnieniem, czyli do lipca. Zabiegi pielęgnacyjne to przede wszystkim odchwaszczanie oraz regularne spulchnianie gleby. Pamiętajmy, aby nawozić lubczyk naturalnymi nawozami, ponieważ jest to roślina, którą mamy zamiar jeść. Po zebraniu liście lubczyku najlepiej wysuszyć i przechowywać w ciemnym miejscu, w szczelnie zamkniętym pojemniku, aby nie wietrzały. W celach leczniczych wykorzystywany jest korzeń lubczyku ogrodowego. W tym celu po wyrwaniu go z ziemi – najlepiej w drugim roku życia rośliny – należy go oskrobać i dokładnie oczyścić. Korzeń używany jest do przyrządzania leczniczych nalewek i wywarów.