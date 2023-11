Osoby, które uwielbiają świąteczną atmosferę, rzadko kiedy ograniczają się do ozdobienia jedynie wnętrza swojego mieszkania lub domu. Bożonarodzeniowe dekoracje coraz częściej wykraczają poza cztery ściany i pojawiają się również na balkonie!

Świąteczne dekorowanie tarasu może być równie przyjemne, jak ubieranie bożonarodzeniowego drzewka. Efektowne girlandy, błyszczące łańcuchy światełek, choinki z rozmaitych materiałów, żywe i sztuczne stroiki, nowoczesne figurki LED – to tylko przykłady ozdób, jakie można umieścić na balkonie. Podpowiadamy, na jakie dekoracje postawić, by świąteczna atmosfera dotarła również do tego miejsca.

LEDowe figury – małe dzieła sztuki

Święty Mikołaj, bałwanek, aniołek, renifer, choinka, ogromny prezent – na rynku bożonarodzeniowych ozdób znajdziemy podświetlane figury o właściwie wszystkich kształtach. Wystarczy ustawić je w odpowiednim miejscu i podłączyć do źródła zasilania, aby balkon rozbłysnął świątecznym blaskiem.

Tańsze figurki wykonywane są taśmy LED, oplecionej wokół drutu o odpowiednim kształcie. Tego typu ozdoby są zwykle tanie, ale niestety niezbyt wytrzymałe. Zdecydowanie bardziej odporne są dekoracje z plastiku, w którym ukryte są małe lampki. Za tego typu figury trzeba niestety zapłacić nieco więcej.

Decydując się na zakup LEDowej figury na balkon, koniecznie należy się upewnić, że nadaje się ona do użytku na zewnątrz – musi być odporna na wilgoć i działanie niskich temperatur. Tego typu ozdoby oznaczane są symbolem IP44.

Minimalistyczne choinki z drewna

Drewniana choinka to wyjątkowo stylowa ozdoba na balkon. Można wykonać ją samodzielnie (wystarczy kilka różnej długości desek i wodoodporny lakier) lub kupić gotowy model. Inną możliwością jest zakup drewnianej choinki do samodzielnego ozdobienia – można pomalować ją na wybrany kolor, angażując do tego zajęcia całą rodzinę.

Choinkę z drewna można ozdobić delikatnymi, białymi światełkami. Powstała w ten sposób ozdoba będzie zarazem efektowna, jak i subtelna – nie powinna budzić sprzeciwu pozostałych mieszkańców osiedla.

Girlandy – świąteczny balkon

Najbardziej tradycyjną ozdobą, jaką umieszcza się na balkonach i tarasach, są oczywiście świecące girlandy i bożonarodzeniowe łańcuchy. Tego typu dekoracje najczęściej oplata się wokół balustrady. Ciekawą, a zarazem klasyczną propozycją są np. łańcuchy przypominające gałązki choinki, połączone z girlandą maleńkich, świecących szyszek.