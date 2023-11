Olej pozyskiwany z nasion konopi siewnych ma wiele leczniczych właściwości. Sięgają po niego nie tylko wielbiciele zdrowego stylu życia, ale także osoby przewlekle chore, szukające naturalnych środków leczniczych.

Olej konopny pozyskiwany jest wyłącznie z nasion konopi siewnej, nie posiada zatem właściwości psychoaktywnych, za to dzięki wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 (80 % składu) oraz witamin ma wiele właściwości leczniczych.

Jakie właściwości lecznicze ma olej konopny?

Olej z nasion konopi siewnych wspiera odporność, poprawia wygląd skóry, pomaga usuwać toksyny z organizmu. Podstawą jego składu są kwasy omega-3 i omega-6 we właściwych proporcjach 3:1 (omega-3 do omega-6). Niestety, często w diecie ten stosunek jest zaburzony, co może sprzyjać rozwojowi chorób takich jak miażdżyca, czy nowotwory.

Kwasy omega-3:

hamują rozwój komórek nowotworowych,

łagodzą bóle reumatyczne,

regulują poziom cukru we krwi,

wpływają pozytywnie na pracę serca, poprawiając krążenie.

Kwasy omega-6 wspierają proces gojenia ran oraz prawidłowe funkcjonowanie nerek i wątroby, tylko jeśli są dostarczane do organizmu w odpowiednich proporcjach.

Składnikami odżywczymi oleju konopnego są: kwasy tłuszczowe (oleinowy, linolowy, linolenowy i gamma-linolenowy) oraz witaminy i minerały:

witamina E, która działa antyrodnikowo i przeciwzapalnie, wspiera aktywność kwasów omega 3, poprawia krążenie,

witamina A, odpowiedzialna za prawidłowe widzenie oraz zdrowy stan skóry,

witamina K, która odpowiada za prawidłową krzepliwość krwi, wspomaga pracę serca, działa przeciwgrzybiczo i przeciwzapalnie,

witamina B , wspierająca układ nerwowy,

, wspierająca układ nerwowy, wapń, który wzmacnia kości,

cynk - dba o włosy, paznokcie i skórę,

magnez o działaniu uspokajającym, usprawnia koncentrację, niweluje bolesne skurcze.

Olej z konopi siewnych działa przeciwbólowo, wspomaga budowę tkanki kostnej, jest pomocny przy chorobach reumatycznych. Stosuje się go w leczeniu chorób na tle nerwowym, gdyż ma działanie przeciwlękowe. Łagodzi też objawy napięcia przedmiesiączkowego.

Stosowanie oleju konopnego dla urody

Olej konopny nie tylko wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu i poprawia metabolizm, dzięki właściwościom odżywczym, stosuje się go do zewnętrznej pielęgnacji skóry, ponieważ:

jest przeciwbakteryjny,

chroni skórę przed przedwczesnym starzeniem,

łagodzi podrażnienia, wspomaga gojenie ran, regeneruje naskórek,

reguluje łojotok i zmniejsza świąd, dlatego stosuje się go przy trądziku i innych chorobach skóry.

Olej można stosować miejscowo, bezpośrednio na skórę lub dodawać do kosmetyku pielęgnacyjnego, np. kremu. Nawilży skórę, wyrówna jej koloryt, złagodzi podrażnienia.

Olejek można przyjmować doustnie w postaci kropli bądź dodawać do potraw (nie wolno używać do smażenia, gdyż traci właściwości).