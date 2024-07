Lebiodka, majeran, kiełbaśnik czy ziele kiełbasiane to nazwy znanego i powszechnie stosowanego w Polsce majeranku ogrodowego (łac. Origanum majorana). To niepozorne zioło zawiera dużo witaminy C, kwasu foliowego, żelazo, fosfor oraz olejki eteryczne, które czynią z niego idealny składnik inhalacji, maści na zmiany skórne oraz zdrowy i aromatyczny dodatek do potraw.

Reklama

Majeranek suszony należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach – najlepiej szklanych. Zawartość lotnych substancji powoduje, że szybko wietrzeje. Również ze względu na nie, niewskazane jest przygotowywanie majerankowych odwarów – czyli poddawanie go procesowi długiego gotowania.

Przepis i zastosowanie olejku majerankowego

Olejek majerankowy jest doskonały do inhalacji w czasie przeziębień lub zapalenia zatok. Ma właściwości udrażniające i przeciwzapalne. W tej formie zioło można również dodawać do kremu – najlepiej kroplę wylewać na dłoń i mieszać z kremem tuż przed aplikacją na skórę. Wzmacnia on działanie antyseptycznie (dezynfekujące) kosmetyków, doskonale rozluźnia i ujędrnia. Olejkiem można też posmarować obolały i zatkany nos. Szczególnie dobrze taka forma walki z katarem sprawdza się u niemowląt i dzieci. W przypadku bólu głowy warto posmarować olejkiem skronie i kark. Olejek majerankowy można przygotować, dodając susz do ulubionego olejku, np. ze słodkich migdałów, rycynowego, różanego lub z czarnuszki a nawet zwykłego oleju rzepakowego. Ostatnia wersja to też świetny sposób na aromatyzowany olej do sałatek i smażenia. Do szklanej buteleczki wsypuje się majeranek i zalewa oliwą – proporcje powinny wynosić około 1:10.

Przepis na maść z majeranku i oleju kokosowego

Do przygotowania domowej maści majerankowej potrzebna jest 1 łyżeczka suszu majerankowego i 1 łyżeczka oleju kokosowego. Składniki miesza się w rondelku, delikatnie podgrzewając do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie należy przełożyć miksturę do małego zdezynfekowanego słoiczka i odstawić w bardzo ciepłe miejsce na noc. Rano konieczne jest ponowne wymieszanie maści. Zaleca się przygotowanie maści w niewielkich ilościach. Dzięki temu zawsze będzie świeża i bogata w maksimum składników odżywczych.

Zobacz także

Maść majerankowa znakomicie łagodzi bóle (w tym również reumatyczne), pieluszkowe zapalenie skóry u dzieci, skutki ukąszeń owadów, a nawet oparzenia słoneczne. Jest też znakomita na wypryski. Dodatek oleju kokosowego – w przeciwieństwie do bogatych w wazelinę maści aptecznych – sprawia, że domowy preparat nie zatyka porów i znakomicie nawilża skórę.

Jak stosować napar z majeranku – zewnętrznie i wewnętrznie

Majeranek ze względu na bogactwo witamin i minerałów oraz działanie antyseptyczne i wykrztuśne jest idealnym składnikiem naparu na kaszel, problemy trawienne, zgagę, biegunki, odchudzanie, bolące gardło oraz zmiany skórne. Przygotowanie naparu nie jest trudne, wystarczy zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą, suszone i rozdrobnione listki, np. w proporcji: 1 łyżeczka suszu na filiżankę wody i naparzać pod przykryciem przez około 15 minut, przecedzić i używać zgodnie z potrzebą. Po wystudzeniu taka mikstura jest idealnym tonikiem do twarzy (szczególnie tłustej cery), rozpuszczalnikiem domowych maseczek, a nawet składnikiem odświeżających mgiełek czy kompresów. W formie do picia najlepiej smakuje z dodatkiem soku z cytryny i miodu. Można również używać tej aromatycznej wody jako dodatku do owocowych lemoniad. Wodę majerankową przygotowuje się również w formie zimnego maceratu. W tym celu łyżkę suszu zalewa się szklanką bardzo zimnej wody i odstawia do naciągnięcia na około dobę, przecedza i stosuje np. jako odświeżającą mgiełkę do ciała w czasie upałów.

Majeranek na odchudzanie

Picie naparu z majeranku po każdym posiłku sprawia, że wyeliminowany zostaje problem wzdęć, dzięki czemu można cieszyć się płaskim brzuchem. Ponadto właściwości żółciopędne tego zioła sprawiają, że dostarczone wraz z pożywieniem tłuszcze są szybciej trawione co jednocześnie wpływa na przyspieszenie metabolizmu i większą efektywność terapii odchudzających.

Reklama

Warto pamiętać, że produkty ziołowe mają krótką trwałość – szczególnie napary i maceraty – dodatek tłuszczu przedłuża ich właściwości. Majerankową herbatę należy wypić lub zużyć maksymalnie 5 godzin po przygotowaniu, w przypadku maceratu czas ten liczy się od momentu przecedzenia. Stosowanie ziół wymaga systematyczności i cierpliwości.