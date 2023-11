Podróżowanie samochodem z psem pozwala nam zabrać pupila wszędzie, co jest ważne szczególnie w okresie wakacyjnym lub w perspektywie dłuższego wyjazdu. Jednak jeśli nie chcemy się rozstawać z naszym psem, musimy liczyć się z zapachem, jaki po sobie zostawia. Jak się z nim uporać?

Zapach psa jest uciążliwy. O ile w domu można go stosunkowo łatwo zneutralizować (choćby dzięki częstemu wietrzeniu pomieszczeń), to w samochodzie jest trudniej to zrobić. Nie pomogą raczej zapachowe choinki zawieszane przy lusterku ani przewietrzenie auta.

Odkurzanie samochodu

Pierwszym krokiem w przywróceniu czystości auta, powinno być jego odkurzenie. Pies pozostawia po sobie masę sierści zarówno na siedzeniach, jak i dywanikach. Jeśli dodatkowo nasz pupil jechał w samochodzie mokry po kąpieli w jeziorze lub deszczu, charakterystyczny zapach będzie utrzymywał się dłużej i będzie bardziej przykry.

Warto zainwestować w dobry odkurzacz samochodowy. Należy pamiętać o wszystkich zakamarkach, a także o tapicerce na drzwiach. Dobrze mieć odkurzacz z wymiennymi końcówkami i dużej sile ssania. Przydatna może też być funkcja do odkurzania na sucho i na mokro.

Chemiczne środki neutralizujące zapachy

Po odkurzeniu samochodu nadeszła pora na pozbycie się zapachu. Możemy to zrobić przy pomocy dwóch czynności, a najlepiej wykonać je jedna po drugiej. Są to:

pranie tapicerki ;

; zastosowanie środka, który neutralizuje zapachy.

Pierwsze zadanie możemy zlecić w specjalistycznym zakładzie lub wyprać tapicerkę na własną rękę. Niestety będzie nam potrzebny do tego odkurzacz piorący z opryskiwaczem ciśnieniowym. Po dokładnym wyczyszczeniu całego auta, pozostawiamy go do wysuszenia. Następnie możemy użyć specjalnego środka do neutralizacji przykrych zapachów w spray’u. Nie jest on drogi, a często posiada też przyjemny dodatek perfum. Połączenie tych wszystkich czynności powinno przynieść dobry oczekiwany rezultat.

Jest jeszcze jeden czynnik, który na pewno zlikwiduje zapach psa w samochodzie. Chodzi o ozonowanie wnętrza auta, które jest przeprowadzane w specjalnym warsztacie. Można też zakupić specjalny generator ozonu i przeprowadzić czynność samemu. W tak odświeżonym wnętrzu jest od razu przyjemniej. wtedy też możemy pomyśleć o zawieszeniu ulubionego zapachu.