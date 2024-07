Umowa dzierżawcy polega na odpłatnym udostępnieniu rzeczy lub prawa do używania i pobierania pożytków. W umowie należy wskazać strony umowy, wysokość czynszu i postanowienia dotyczące sposobu korzystania z rzeczy.

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. Stosuje się do niej odpowiednio przepisy o najmie. Polega na udostępnieniu innej osobie – dzierżawcy – rzeczy lub prawa przez wydzierżawiającego. Dotyczy tylko rzeczy, które przynoszą pożytki – może to być np. grunt rolny. Istota dzierżawy polega na udostępnieniu za zapłatą czynszu rzeczy do używania, ale i pobierania pożytków, jakie ta rzecz przynosi. To znaczy, że np. przy dzierżawie gruntu, dzierżawca ma prawo zbierać z niego plony. Przy dzierżawie maszyny może używać jej w działalności gospodarczej.

Umowa dzierżawy: jak napisać?

1. Należy zaznaczyć tytuł: „Umowa dzierżawy”.

2. Wskazać datę zawarcia umowy.

3. Następnie należy oznaczyć strony umowy poprzez podanie ich imion, nazwisk, adresów, numerów i serii dowodów osobistych, zaznaczając, która strona jest wydzierżawiającym, a która dzierżawcą.

4. Następnie, w pierwszym postanowieniu umowy, należy wskazać, co jest przedmiotem dzierżawy. Jeśli jest to nieruchomość, należy wskazać numer księgi wieczystej, numer działki, powierzchnię itp.

5. Należy wskazać sposób korzystania z rzeczy i cel dzierżawy. Można też wskazać dodatkowe obowiązki dzierżawcy, np. do zwrócenia rzeczy w stanie niepogorszonym, dokonywania koniecznych napraw czy zakaz dzierżawy osobom trzecim.

6. W umowie powinny znaleźć się oświadczenia stron, iż jedna z nich jest właścicielem dzierżawionego przedmiotu, druga natomiast zna stan techniczny.

7. Należy oznaczyć czas dzierżawy. Może być to czas nieoznaczony. Jeśli czas umowy jest oznaczony – wówczas nie ma możliwości wcześniejszego jej rozwiązania, chyba, że dzierżawca zalega z czynszem.

8. Ważnym elementem jest wskazanie czynszu dzierżawy – jego wysokości, terminu płatności, ew. konta bankowego, na który czynsz ma być wpłacany, i ew. odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu.

9. Należy również zastrzec, że to dzierżawca będzie zobowiązany do opłacania podatków, rachunków, ubezpieczenia i innych obciążeń związanych z przedmiotem dzierżawy.

10. Warto wskazać ewentualne okresy wypowiedzenia umowy.

11. Na umowie powinny znaleźć się własnoręczne podpisy obu stron umowy. Każda ze stron powinna otrzymać jeden egzemplarz umowy.