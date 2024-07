Żeby nadać odpowiedni kształt iglakowi, należy przygotować zaostrzone narzędzia: sekator i nożyce ogrodowe. Następnie formułuje się roślinę w preferowaną bryłę. Czynność warto powtarzać 3 razy w roku.

Reklama

Iglaki świetnie nadają się do formowania w rozmaite kształty. Można stworzyć z nich kule, stożki czy żywopłoty, które udekorują ogród. Zanim jednak przystąpi się do pracy, warto zapoznać się z zasadami formowania iglaków oraz techniką ich cięcia, zaopatrzyć się w ostre narzędzia i zaplanować termin realizacji zadania.

Zasady formowania iglaków

Przed rozpoczęciem formowania iglaków trzeba zapoznać się z kilkoma zasadami. Dzięki temu uzyska się upragniony kształt i uniknie uszkodzenia rośliny.

Zobacz także

Należy pamiętać więc o poniższych zasadach.

Pierwsze cięcie prowadzimy rok po posadzeniu, skracając pędy o 1/3 długości. Młode gałęzie szybko się zagęszczają, dzięki temu unikniemy pustych prześwitów i uzyskamy gęsty, zwarty kształt. U starszych roślin, zbyt późno ciętych mogą pojawić się prześwity. Szczególnie warto postawić na cisy, jałowce, świerki, sosny, cyprysiki oraz tuje.

Formowanie roślin iglastych zaczyna się wczesną wiosną, zanim pojawią się młode pędy. Latem należy utrwalić kształt iglaków, a na początku jesieni dokonać ostatniego podcinania.

Do formowania najlepiej nadają się rośliny, które zachowują zielony kolor przez cały rok .

. Przycinane iglaki są mniej odporne na mróz, dlatego przez pierwsze lata warto je okrywać na zimę agrowłókniną lub ostatnie cięcie przeprowadzać w sierpniu, by rośliny zdążyły się zregenerować.

Czym i jak formować iglaki?

Podcinanie roślin iglastych najlepiej przeprowadzić przy użyciu sekatora ręcznego oraz lekkich nożyc ogrodowych (mogą być akumulatorowe). Duże elektryczne sekatory sprawdzą się w cięciu żywopłotów. Zarówno sekator, jak i nożyce muszą być czyste i bardzo dobrze naostrzone.

Formowanie iglaków to długotrwały proces, który zaczyna się od nadania upragnionego kierunku (np. do góry) oraz kształtu (kulistego, spiczastego, kwadratowego, spiralnego itd.). Służą temu specjalne szablony, skonstruowane z listewek, siatek, prętów bambusowych, plastiku. Szablon nakłada się na iglak i docina gałązki do jego kształtu (np. kuli, kwadratu, spirali itp.).

Kolejnym krokiem jest utrzymywanie nadanego kształtu, czyli usuwanie zbędnym pędów i odgałęzień 2-3 razy w sezonie. Proces nadawania kształtu iglakowi trwa kilka lat, ale nawet później nie można zaniedbać tej czynności.

Iglaki w formie żywopłotów

Żywopłoty nie tylko ładnie wyglądają, ale też pełnią funkcję ogrodzenia. A do tego bardzo łatwo je uformować. Wystarczy podcinać rosnące w rzędzie rośliny w kształt kwadratu lub prostokąta, wyrównując powierzchnie pionowe i poziome. Jako żywopłot dobrze sprawdzą się tuje. Żywopłoty przycina się od końca marca do sierpnia, co 2-3 miesiące.

Iglaki uformowane w stożki

Formowanie w stożki to jeden z najprostszych sposobów na nadanie formy iglakowi. Do stworzenia stożka najlepiej wybrać cisy. Wystarczy wyrównać ich gałązki, dolną część zostawić lekko rozszerzoną, a górną obciąć w szpic. Po pierwszym formowaniu czynność należy powtórzyć jeszcze dwukrotnie co dwa miesiące. W pierwszych latach cis będzie się szybciej zagęszczał, ale systematyczne strzyżenie przyniesie oczekiwany kształt.

Kulisty kształt iglaków

Iglaste kule można wykonać ręcznie lub wspomóc się specjalnym szablonem. Powinien być wykonany z tektury, prętów lub cienkiego drutu. Szablon wystarczy położyć na iglaku i odciąć wystające pędy. Tam, gdzie jest dużo wolnego miejsca, kieruje się gałązki iglaka. Czynność trzeba powtarzać trzy razy do roku.