Izolacja fundamentów przed wilgocią jest bardzo ważnym etapem budowy domu. Późniejsza naprawa fundamentów lub zwiększenie stopnia ich zaizolowania wiąże się z dużymi kosztami, a w niektórych przypadkach jest niemożliwa do wykonania.

Izolacja fundamentów przeciw wilgoci z gruntu

Niewłaściwa izolacja ścian fundamentowych powoduje przenikanie wilgoci lub wody do ścian, skutkując zawilgoceniem fundamentów. Mokre ściany fundamentowe ulegają korozji. W zimie woda zamarza, a fundamenty szybko niszczeją. Zmniejsza się ich izolacja termiczna, w związku z czym przez podłogę i ściany szybko ucieka ciepło. Mokre fundamenty mogą być przewodnikiem wilgoci do ścian parteru, przez co farby będą się łuszczyć, tapeta odklejać, a w kolejnych fazach dojdzie do pojawienia się pleśni lub glonów. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej może być opuszczone w przypadku fundamentów wykonanych z wodoszczelnego betonu. Jednak nawet wtedy ściany fundamentowe powinny być dodatkowo zaizolowane, ponieważ każde pęknięcie betonu, spowoduje nieszczelność i umożliwi wilgoci wnikanie do ścian domu.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z masy bitumicznej lub hydroizolacji

Izolacja przeciwwilgociowa chroni dom przed naturalną wilgocią i wodą opadową. Wykonuje się ją na zewnątrz fundamentów. Najczęściej do zrobienia izolacji przeciwwilgociowej wykorzystuje się masę bitumiczną lub mineralną masę hydroizolacyjną, ponieważ są łatwe do nałożenia.

Ustalamy grubość izolacji fundamentów.

Masy izolacyjne powinny być nakładane w dwóch warstwach. Druga powierzchnia sprawdza jakość ułożenia pierwszej i wypełnia miejsca, które zostały niedokładnie pokryte. Izolacje z mas bitumicznych powinny mieć około 3 cm. Niektórzy producenci mas zalecają dodatkowo wtopienie w izolację przeciwwilgociową siatki zbrojącej. Ma ona stanowić wyznacznik grubości izolacji. Często do wykonania pionowych izolacji używane są także płynne materiały bitumiczne - emulsje i roztwory. Grubość powłok, jakie tworzą wynosi jedynie 0,2-0,3 mm. Izolacje fundamentów wykonane z emulsji lub roztworów bitumicznych są słabe, podatne na zarysowania i wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne.

Połączenie izolacji przeciwwilgociowej i uszczelnienie

Pozioma i pionowa izolacja powinny być ze sobą połączone. Łączenia izolacji fundamentów z grubowarstwowej masy bitumicznej można wykonać taśmą uszczelniającą. W izolację wykonaną z emulsji, roztworu lub lepiku nie uda się wkleić taśmy. W takim przypadku niezbędne jest wykonywanie dodatkowych czynności, jak na przykład stosowanie nakładek z masy bitumicznej w trudnych miejscach (przejścia rurowe, szczeliny konstrukcyjne).

Podłoże pod izolację fundamentów

Fundamenty zwykle wykonane są z betonowych bloczków, żelbetu, cegieł lub pustaków. Izolacje przeciwwilgociowe z mas bitumicznych mogą być nakładane bezpośrednio na te podłoża. Materiały, które powinny być aplikowane wyłącznie na powierzchnie otynkowane, żelbet lub beton to emulsje i roztwory. W przypadku nierównego podłoża przed nałożeniem hydroizolacji należy wyrównać ścianę fundamentową mieszanką zaprawy cementowej i emulsji polimerowej, a przed nałożeniem izolacji fundamentów z masy bitumicznej powierzchnia powinna być zagruntowana roztworem bitumicznym. Masy bitumiczne tolerują nawet wysoką wilgotność podłoża. Roztwory i emulsje wymagają podłoża wysezonowanego (suszonego na otwartym powietrzu) przez 3-4 tygodnie.

Zabezpieczenie izolacji fundamentów

Izolacja ścian fundamentowych powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem przy zasypywaniu. Dobrze sprawdzi się w tym celu obłożenie izolacji płytami styropianowymi o grubości ok. 2 cm. Wykonanie izolacji fundamentów powinno być zgodne ze sztuka budowlaną. Otrzymując szkic izolacji od projektanta, powinniśmy żądać precyzyjnych rysunków i oznaczeń detali takich jak: uszczelnianie szczelin (dylatacji), uszczelnianie przejścia rurowego, sposób łączenia izolacji.