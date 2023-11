Ceny podręczników do I klasy liceum sięgają ogromnych kwot. To pierwszy rok po reformie oświaty, kiedy rodzice nie będą mogli kupić używanych książek szkolnych. Licea i technika nie są objęte programem darmowych podręczników. Jak zawsze najdroższe będą książki do nauki języków obcych. Na jaką kwotę muszą się nastawić rodzice licealistów? Gdzie można tanio kupić podręczniki?

Wyprawka szkolna 2019 - ile kosztuje zestaw podręczników do liceum?

W najgorszej sytuacji są rodzice uczniów, którzy rozpoczynają w tym roku I klasę liceum lub technikum według nowej reformy oświaty. Nie będą mieli oni szansy, aby zakupić podręczniki od starszych roczników. Oznacza to, że przez 4 lub 5 lat będą zmuszeni, aby zaopatrzyć dziecko w zestaw zupełnie nowych podręczników. Rodzice, którzy już kompletują wyprawkę szkolną mówią o kwotach rzędu 600-800 zł, a niekiedy niemal tysiąca złotych. Najdroższą są książki do języków obcych - zestaw podręcznik i ćwiczenia to koszt ponad 100 zł. Pamiętajmy, że w Polsce jest obowiązek nauki minimum 2 języków obcych. Oznacza to, że książki do tych dwóch przedmiotów szkolnych to wydatek rzędu 200-300 zł.

W nieco lepszej sytuacji są uczniowie, którzy idą teraz do starszych klas lub skończyli gimnazjum. Ich rodzice bez problemu będą mogli zakupić używane podręczniki w dużo niższych kwotach. Często cały zestaw udaje się kupić za 200-300 zł, do tego należy doliczyć koszt zestawów ćwiczeniowych. Jednak niekiedy i ćwiczenia można kupić używane, uzupełnione jedynie ołówkiem.

Czy podręczniki w podstawówce nadal będą darmowe?

Dzięki programowi "Dobry start" rodzice dzieci w młodszym wieku nie muszą przejmować się zakupem podręczników do podstawówki. Książki, podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku pozostaną darmowe. To duża oszczędność dla rodzin, szczególnie jeśli mamy więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym. Oczywiście podręczniki to nie jedyny wydatek, w skład wyprawki szkolnej wchodzą również inne zakupy: zeszyty, plecak, przybory szkolne czy strój na WF.

Z pomocą przychodzi świadczenie 300 plus na każde dziecko w wieku szkolnym. Choć darmowe podręczniki i wyprawka 300 plus nie zniwelują kosztów do zera, suma wydatków na nowy rok szkolny będzie zdecydowanie niższa. W przyszłości brane jest również pod uwagę rozszerzenie programu i zapewnienie również licealistom darmowych podręczników.

Gdzie kupić tanie podręczniki do liceum?

Zakup tanich podręczników po reformie oświaty jest dużym wyzwaniem. Największy problem będę mieli rodzice dzieci, które właśnie skończyły ósmą klasę podstawówki i zaczynają liceum. Niestety jest to pierwszy rocznik dzieci, które będą kształciły się w liceum zgodnie z nową reformą oświaty. Oznacza to, że nie ma szans na zakup używanych książek od starszych roczników. Rodzice będą musieli zakupić zestaw całkowicie nowych książek do szkoły.

Jedyną formą oszczędności jest porównywanie cen podręczników w księgarniach internetowych, stacjonarnych i stronach wydawnictw, a następnie wybór najbardziej atrakcyjnej oferty.

Warto również wspomnieć, że niektórych podręczników dla klasy I liceum czy technikum nie ma jeszcze w księgarniach. Pojawią się one dopiero na początku września i na razie nie są znane ceny tych podręczników.