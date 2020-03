Horoskop tygodniowy 16 - 22 marca 2020 dla wszystkich znaków zodiaku

Co się wydarzy w w dniach od 16 do 22 marca 2020 roku? Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. Singielki w najbliższym czasie nawiążą nowe znajomości, jednak lepiej nie nastawiać się na poważną relację. W niektórych związkach małe nieporozumienia, czas zerwać z rutyną. W pracy mogą się przed nami otworzyć nowe możliwości, warto mieć się na baczności!

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Poczujesz się pewna siebie. Nie do końca jednak będziesz zdecydowana, jak to wykorzystać. Wenus zadba o to, byś się nie nudziła, i ześle ci adoratorów.

Praca

Korzystne położenie Słońca sprawi, że pojawią się nowe okazje, a wraz z nimi nowe obietnice. Dla niektórych Baranów będą dobre, dla innych okażą się mrzonką.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Najbliższy czas przyniesie wiele miłych chwil i niejedną znajomość, zwłaszcza na wyjeździe. Jednak pod koniec miesiąca sprawy uczuciowe nie będą układały się najlepiej.

Praca

Przygotuj się na intensywny kurs lub szkolenie. Będzie ci to nie na rękę. Terminy mogą zostać przesunięte, a ty będziesz chciała planować urlop.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Czas na odpoczynek! Niewykluczone, że będziesz kusić swoim wyglądem. Bliźnięta w związkach spędzą miło czas. Jedyne, co może was poróżnić z partnerem, to wybór atrakcji.

Praca

Będziesz mieć wiele pomysłów. Realizacja niektórych z nich wymagać będzie krótkiego dokształcenia. Los ci sprzyja, wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Rak w związku niech się szykuje na kłótnie. Twoja oszczędność i podejście do wydatków nie spodobają się partnerowi i może dojść do nieporozumień.

Praca

Przed urlopem zgłoś się do konkursu, który zapewnia awans. Po powrocie czeka cię miła niespodzianka, bo okaże się, że zajmiesz wyższe stanowisko.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Lew będący w związku będzie się nudzić, dlatego zacznie prowadzić rozmowy z wirtualnymi znajomymi. Od tego tylko krok do flirtu!

Praca

Pod koniec miesiąca odzyskasz siły i chęci do pracy. Zadbasz o swój wizerunek i zechcesz pokazać się innym z lepszej strony.

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Zechcesz się spotkać lub porozmawiać z kimś, kogo dawno nie widziałaś. Pomyślisz, że to moment na romans, jednak ten ktoś okaże się zajęty.

Praca

Będziesz przemęczona. Zwłaszcza Panny, które nie wybierają się na urlop, wyraźnie odczują spadek formy. Może nawet dojść do niezręcznej sytuacji w pracy.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Łatwo ulegniesz pokusie: komuś, kto z początku zaimponuje ci intelektualnie. W rzeczywistości będzie chciał czegoś więcej niż rozmowa.

Praca

Najbliższy czas sprzyja sprawom zawodowym. Nawet jeśli jesteś na urlopie, spodziewaj się korzystnej oferty. Bądź więc czujna i… odbieraj telefon.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

W stałych związkach bez zmian. Docenisz partnera. Dla wolnych Skorpionów możliwe romanse w pracy lub spotkanie z kimś ze szkolnych lat.

Praca

Obowiązki wzywają do pracy. Nie daj się oczarować obietnicami. Nawet jeśli to będzie klient, którego znasz od lat, lepiej zabezpiecz się zaliczką.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Tam, gdzie zabawa i rozrywka, tam i nowe znajomości. Oraz romanse. Zajęte Strzelce spędzą miło czas w swoim miejscu zamieszkania.

Praca

Chętnie zmienisz profesję i być może niedługo zdecydujesz się na pracę za granicę. Tam gwiazdy wróżą ci powodzenie w branży gastronomicznej.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Singielki postanowią zmienić swoje życie i rozpoczną poszukiwania drugiej połówki Interesujące wydadzą wam się relacje bez zobowiązań.

Praca

Niektóre Koziorożce będę próbować swoich sił za granicą. Inne tylko zechcą nawiązać współpracę z kimś nowym. Będziesz nastawiona na zysk.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Zapragniesz być z kimś w relacji. Nowa znajomość zapowiada się interesująco, jednak dla niektórych Wodników może okazać się trudna.

Praca

Wodnik, który chce zarobić więcej lub znaleźć pracę, dostanie niejedną propozycję. Niestety, żadna oferta nie będzie idealna.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Ryby w związkach dzięki rozmowie wreszcie porozumieją się z kimś ważnym. Singielki zdecydują się na nową znajomość. Zaryzykują – i słusznie!

Praca

Najbliższy czas będzie sprzyjał sprawom zawodowym. Ktoś poprosi ci o pomoc. Będą rozmowy o nowym projekcie i ucieszy cię pewna propozycja.