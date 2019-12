Horoskop dzienny na wtorek 24.12.2019 - wszystkie znaki zodiaku

Co się wydarzy we wtorek, 24 grudnia 2019 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. Na Twojej drodze pojawi się nowa, nieoczekiwana znajomość. Być może będzie to osoba znacznie starsza lub z zagranicy. Niektórzy będą również mieli niedługo szanse na otwarcie swojej działalności.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

W uczuciach nie licz na deklaracje. Twój wybranek nie będzie się spieszył. Wykaż się cierpliwością, bo nieraz zachowa się jak mały chłopiec, który chce się bawić w piaskownicy z innymi kolegami zamiast z tobą.

Praca

Nowy projekt przyniesie duże pieniądze. I to nawet wtedy, jeśli zajmiesz się czymś, czego do końca nie rozumiesz. Nowe plany nie wymagają od ciebie rezygnacji z aktualnego stanowiska. Wszystko pogodzisz!

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Czeka cię sporo niepewności. Możesz umówić się na randkę, ale nie obiecuj sobie po niej zbyt dużo. To taki czas, który po prostu trzeba przeczekać. I niczego nie przyspieszać na siłę, bo i tak nic nie osiągniesz.

Praca

W pracy zajmiesz się organizacją imprez zawodowych. Niewykluczone, że sama możesz zostać na taką zaproszona. Idź i poszerz sieć swoich kontaktów. To w przyszłości zaprocentuje!

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Swojego wybranka spotkasz w takich miejscach jak teatr czy kino. Trzymaj uczucia na wodzy, a unikniesz rozczarowania. Łączyć was będzie pasja i wzajemne fascynacja, ale do miłości droga jeszcze daleka!

Praca

Zostaniesz poddana próbie. Za dużo powiesz i ktoś to wykorzysta. Może nawet ubiec cię i pierwszy zrealizować twój pomysł. Nie płacz nad rozlanym mlekiem, bo i tak nic już wtedy nie zmienisz.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Najbliższe dni sprzyjają zajściu w ciążę. Jeśli masz taki plan, wykorzystaj je! Panie stanu wolnego nie będą narzekały na brak męskiego towarzystwa. Pojawi się nowy, interesujący adorator! Miej na niego oko.

Praca

Jeśli chcesz otworzyć firmę, teraz ci się to uda. Jeśli zaś pragniesz awansować albo zmienić stanowisko pracy, to też nie odkładaj decyzji na potem. Możesz robić dużo po swojemu i nie liczyć się ze zdaniem innych.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Może nie spotka cię miłość od pierwszego wejrzenia, ale poznasz kogoś, kto może stać się twoim dobrym przyjacielem, na którego wsparcie będziesz mogła zawsze liczyć. A czy będzie z tego coś więcej, czas pokaże.

Praca

Możesz spotkać silną konkurencję. Trzeba będzie wykazać się sprytem, aby ją pokonać. Zasięgnij rady u doświadczonego kolegi. A przede wszystkim miej oczy i uszy szeroko otwarte.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Poznałaś kogoś, o kim nic nie wiesz. Osoba ta ma zobowiązania i nie chce ujawniać waszej relacji. Jeżeli zapragniesz, aby twój partner przedstawił cię rodzinie, to tym razem nic z tego nie wyjdzie.

Praca

Możesz liczyć tylko na umowy i kontrakty na określony czas. Uważaj na wszelkie kwestie formalne. Może nie udać ci się pozałatwiać wszystkiego na czas. Trzeba będzie przełożyć pewne sprawy urzędowe na później.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Będziesz musiała się wreszcie zdecydować i wybrać jednego z dwóch adoratorów. Albo też... podziękować obu. W przeciwnym razie atmosfera stanie się toksyczna, a ty ostatecznie wyjdziesz na tym najgorzej.

Praca

Jeżeli potrzebujesz odpoczynku, pomyśl o zwolnieniu lekarskim. Może wyjść ci to na dobre, bo inaczej w pracy czeka cię spadek formy. A wtedy łatwo popełnisz błąd i wpadniesz w kłopoty.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

W związku pojawi się brak zrozumienia. Mogą cię czekać ciche dni. Dla osób stanu wolnego oznacza to brak kontaktu z ukochaną osobą przez jakiś czas. Nie będzie po co dzwonić ani wysyłać SMS-ów...

Praca

Sprawy zatrzymają się w miejscu. Będziesz musiała wszystkiego dopilnować sama. A do tego czeka cię konflikt z mężczyzną. Czas sprzyja jedynie artystom. Pod warunkiem że wezmą się do pracy!

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Zaproszenia i dobre nowiny. Wśród tych pierwszych możesz odnaleźć wiadomość od kogoś, kogo dawno nie widziałaś. Jeżeli rozstałaś się z partnerem, możesz liczyć na jego powrót.

Praca

Dostaniesz informacje o podwyżce. Zachowaj dyskrecję. Tym razem nie każdy z twoich współpracowników przyjmie to dobrze. Jeśli będziesz niedyskretna, możesz spotkać się z niechęcią innych.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Skupisz się na tym, co praktyczne. Dobry czas na zakupy z ukochanym. Osoby wolne powinny intensywnie szukać partnera. To nie jest moment na leniuchowanie!

Praca

Jeżeli prowadzisz usługi handlowe, możesz liczyć na przypływ gotówki. To dobry czas na transakcje handlowe. Czeka cię sukces we wszelkich tego typu aukcjach. A za nim idą też całkiem niezłe pieniądze, które warto przeznaczyć na nowe inwestycje.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Na twojej drodze pojawi się mężczyzna starszy od ciebie o mniej więcej 10 lat. Spotkasz go w swojej pracy albo miejscu, gdzie potrzebny jest specjalista. Rozglądaj się uważnie!

Praca

Lepsza atmosfera w pracy. Nie musisz się teraz martwić o swoje stanowisko. Nie widać, aby czekały cię niebawem jakieś wielkie zmiany zawodowe. Uważaj jednak na wydatki. Obejrzyj każdą złotówkę, zanim ją wydasz. Zwłaszcza na używki.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Uczucia sprzyjają podróży. Możesz wybrać się w daleką wyprawę z partnerem, a wasza relacja zostanie uzdrowiona. Samotne Strzelce mogą zakochać się w kimś innej narodowości.

Praca

Dostaniesz atrakcyjną ofertę wyjazdu w odległe miejsca. A tam zrobienia intratnego interesu. Jeżeli prowadzisz własną działalność, to pokazuje się też perspektywa uzdrowienia i polepszenia warunków finansowych firmy.