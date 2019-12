Horoskop dzienny na sobotę 28.12.2019 - wszystkie znaki zodiaku

Co się wydarzy w sobotę, 28 grudnia 2019 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku. W związkach nastanie przyjemny spokój, wszystkie konflikty odejdą w niepamięć. U singli szansa na nową relację, może to być romans, ale również miłość od pierwszego wejrzenia.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Wenus zapewni ci miłosne (a nawet erotyczne!) uniesienia. Sama przyjemność to jednak czasem za mało. Będziesz chciała czegoś więcej niż chwilowe romanse.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

W relacjach małżeńskich zapowiada się spokój. Single, pod wpływem Marsa, zechcą wyruszyć na przygodę, która jednak nie będzie miała przyszłości. Lepiej unikać pokus!

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość od pierwszego wejrzenia dopadnie niejednego singla. Niektóre z was nawet będą myślały o tym, by wziąć ślub, i to tak szybko, jak to tylko możliwe. W związkach, nareszcie, spokojny czas.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Postaraj się być mniej skryta, a bardziej naturalna w relacjach z innymi. Jeżeli jesteś w związku, rozwiązuj problemy w prosty sposób i nic na siłę nie komplikuj!

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Wenus i Merkury będą sprzyjały relacjom opartym na porozumieniu intelektualnym. Na randkach czekają cię długie rozmowy. W związkach – zmienność nastrojów.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Twój partner może na ciebie liczyć, a ty będziesz się cieszyć chwilami we dwoje. Osoby wolne mogą spróbować kogoś uwieść. Nikt ci się teraz nie oprze!

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Inaczej spojrzysz na swojego partnera, co pozwoli wam się znów zbliżyć. Single mogą zakochać się na... imprezie. Dobre dni i na miłość, i na flirt.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Uran uspokoi konflikty w twoim małżeństwie. Zapowiadają się również przyjemne dni dla singli. Do zakochania jeden krok!

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Jeśli jesteś singielką, miej oczy i uszy szeroko otwarte. Ktoś się w tobie zakocha. Osoby w związkach powinny postawić na współpracę, a nie walkę, aby rozwiązać aktualne problemy.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Cieszyć cię będzie myśl, że niebawem spędzisz więcej czasu z partnerem. Wenus sprawi, że znów poczujesz radość życia.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Pary będą smakować radość życia na spotkaniach towarzyskich. A singli czeka kilka niespodziewanych, bardzo interesujących randek.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Samotne osoby w średnim wieku swoim wdziękiem przyciągną do siebie młodszych partnerów. W związkach – stabilnie.