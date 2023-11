Co się stanie 23 listopada 2019 roku? Sprawdź swój sobotni horoskop - sprawdź co się zdarzy w pracy i w miłości. Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość, praca, porady.

Reklama

iStock

Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Bez sentymentu zerwiesz relację, która nie daje ci poczucia bezpieczeństwa. Powrotu raczej nie będzie, ale zrozumiesz, że to najlepszy krok, jaki mogłaś zrobić.

Praca

Nie zabraknie ci odwagi, z łatwością się sprężysz, a do tego bezbłędnie ocenisz sytuację.

Porada: Sprytnie wykorzystasz nowe znajomości.

iStock

Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Ciche dni nie są żadnym rozwiązaniem. Jeśli nie potrafisz dogadać się z ukochanym, to przynajmniej okaż mu, że ci na nim zależy. Warto coś zmienić. Partner czeka na ruch z twojej strony.

Praca

Przed tobą sporo zmian, otworzą się nowe możliwości, pojawią się też szanse, na które długo czekałaś. Poukładasz sprawy zawodowe i to tak, że twoje sukcesy wzbudzą u innych zazdrość.

Porada: Bez trudu osiągniesz to, o czym od dawna marzysz!

iStock

Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Mimo że partner ideałem nie jest, dostrzeżesz jego starania. A najbardziej fantastyczny okaże się... seks.

Praca

Na awans mogą liczyć Wodniki urodzone w styczniu. Z kolei lutowe zderzą się z wysokimi wymaganiami szefa.

Porada: Ruszaj na podbój świata. Ta walka może się udać!

iStock

Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Zaangażujesz się w związek tylko wtedy, gdy zyskasz pewność, że gra jest warta świeczki.

Praca

Trzymaj się rozwiązań, które dobrze znasz, ale nie zamykaj się też na nowości. Nie angażuj się w sytuacje beznadziejne. I tak niczego nie zmienisz!

Porada: Skorzystasz z nowych szans i okazji.

iStock

Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Gdy odezwie się dawna miłość, nie rób sobie wielkich nadziei. Skończy się na kawie i czar pryśnie.

Praca

Nie wszystkie sytuacje będą dla ciebie jasne, dlatego warto doszukiwać się drugiego dna. W finansach nie radź się koleżanek!

Porada: Możesz liczyć na znajomych, ale tylko... facetów!

iStock

Byk 21.05 - 20.05

Miłość

Masz szansę kogoś poznać, ale dużo czasu upłynie, zanim go rozpracujesz.

Praca

Podgoń trochę, przyspiesz tempo i wejdź w nowy rok z nowymi zasadami. Jeśli przepadnie ci coś ważnego, nie wracaj do tego. Co było, minęło!

Porada: Jesteś na najlepszej drodze do sukcesu.

iStock

Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

W gąszczu intrygujących sytuacji odnajdziesz się jak ryba w wodzie, lecz na dłuższą metę znużą cię te sekrety i odpuścisz!

Praca

Przed tobą mnóstwo okazji, będziesz miała w czym wybierać. Warto się przyłożyć i postawić wszystko na jedną kartę.

Porada: Czeka cię sporo relaksu i przyjemności. Korzystaj!

iStock

Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Świetnie wyczujesz oczekiwania partnera. Samotny Rak zbliży się do kogoś, kto go bardzo pociąga. I to od dawna!

Praca

Nie będziesz się oszczędzać, a ambicje nie pozwolą ci robić niczego po łebkach. Pozwolisz sobie też na odrobinę szaleństwa!

Porada: Pokażesz innym, że jesteś osobą nie do zastąpienia.

iStock

Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Partner może zamknąć się w sobie, bo wyjdzie z założenia, że i tak nie chcesz go słuchać. Udowodnij, że jest inaczej!

Praca

Możesz przekonać innych do własnego zdania. Ludzie będą się liczyć z twoją opinią. Otrzymasz cenne informacje. Zapamiętaj je!

Porada: W tarapatach znajdziesz pomocną dłoń.

iStock

Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Ukochany podporządkuje się twoim decyzjom, uznając je za słuszne, a ty będziesz dokładnie wiedziała, jak pokierować wspólnym życiem.

Praca

Dasz upust ambicjom i nie pozwolisz, by ktoś stanął ci na drodze. Nawet jeśli będzie to twój szef!

Porada: Z ważnym zadaniem wyrobisz się przed czasem.

iStock

Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Porywy serca przeplatać się będą z drobnymi kłótniami, a czasem z karczemnymi awanturami. Zły humor wynagrodzi ci jednak cudowny seks!

Praca

To, co spędzało ci sen z powiek, odejdzie w dal. Podejmiesz wiele ważnych decyzji.

Porada: Spotykaj się z ludźmi i podkradaj im energię!

iStock

Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Jeżeli było ci źle, teraz nastąpi pozytywny przełom. Może to być albo nowa miłość, albo flirt!

Praca

Wychodzisz na prostą i kłopoty ci nie grożą. Kolegów z pracy nie oceniaj zbyt pochopnie. Wstrzymaj się z wydawaniem opinii, bo mogą okazać się nieprawdziwe.

Reklama

Porada: Odkryjesz sekret, który da ci władzę nad rywalami.