Horoskop dzienny na piątek 20.12.2019 - wszystkie znaki zodiaku

Co się wydarzy w piątek, 20 grudnia 2019 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. Czasem lepiej spojrzeć na sytuacje z dystansu, nie podejmuj pochopnych działań. Do pracy podchodź w sposób kreatywny i skrupulatny, przyniesie Ci to znaczne korzyści.

iStock

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Będziesz mieć powody do świętowania jakiegoś radosnego wydarzenia lub rocznicy. Jeśli jesteś singielką i chcesz poznać bratnią duszę, to nie udawaj przed ludźmi kogoś, kim nie jesteś.

Praca

Przed tobą nowe możliwości zawodowe. Może to oznaczać zmianę miejsca pracy, a nawet branży, w której działasz. Wykorzystaj wcześniejsze doświadczenia. Unikniesz dzięki temu wielu błędów.

iStock

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Jeśli jesteś singielką, dobra passa cię nie opuści. Spodziewaj się miłosnych deklaracji od osoby, na której bardzo ci zależy. Z kolei w relacjach widać sporo goryczy, żalu i wypominania sobie win

Praca

Przed tobą intensywny i ciekawy czas. Czekają cię jakieś spotkania zawodowe, biznesowe rozmowy, a nawet wyjazdy. Pokaż, na nich, że myślisz kreatywnie i masz nowatorskie spojrzenie

iStock

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Fochy i obrażanie się z byle powodu – takie atrakcje możesz zafundować swojej drugiej połówce w nadchodzących dniach. Pamiętaj, że nawet najbardziej wyrozumiały partner ma granice tolerancji.

Praca

Przed tobą czas analiz. Wnikliwie czytaj dokumenty i dbaj o szczegóły, zwłaszcza przy nowych projektach lub umowach. Uważaj na finanse! Skrupulatnie rozlicz się z wszelkich zaliczek.

iStock

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Dojdziesz do wniosku, że w twoim związku trzeba coś zmienić. Nie zwlekaj więc, walcz o swoje marzenia i bądź przykładem dla partnera, który ma mniej determinacji i hartu ducha niż ty.

Praca

Masz w nadchodzących dniach zielone światło do działania. Przedstaw swoje plany i projekty, teraz mają szansę uzyskać akceptację. A jeśli prowadzisz firmę, zdecyduj się na nowy asortyment.

iStock

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Twój czar i wdzięk sprawią, że wpadniesz komuś w oko. Jednak nie każdy będzie miał wobec ciebie szczere zamiary. Nie bierz więc do serca wszystkich miłych słówek, które usłyszysz.

Praca

Rozsądnie gospodaruj teraz finansami. Oczekiwane pieniądze mogą się opóźniać, więc na niespodziewane wydatki musisz uruchomić żelazną rezerwę. Przygotuj się na nawał zadań.

iStock

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Odczujesz teraz wyraźną poprawę nastroju, a relacje z bliską sercu osobą wreszcie ułożą się po twojej myśli. Wskazany wspólny wyjazd albo przynajmniej kolacja przy świecach.

Praca

Dostaniesz pochwałę, a może nawet awans! To efekt nowych obowiązków, z którymi sobie poradziłaś. Czeka cię sporo pilnych rzeczy do załatwienia „na wczoraj”. Tylko nie wpadaj w panikę.

iStock

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Ktoś jest tobą zainteresowany i trochę nieporadnie stara się zwrócić na siebie twoją uwagę. Jeśli nie chcesz przegapić szansy na fajną znajomość, odważ się i zrób pierwszy krok.

Praca

W pracy zachowaj ostrożność, przestrzegaj procedur i regulaminów. Pojawią się ciekawe zawodowe propozycje. Rozważ je, bo w niedalekiej przyszłości możesz na nich skorzystać.

iStock

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Możesz odnosić wrażenie, że jesteś osamotniona w związku, a twoje potrzeby nie są zaspokajane. Bądź cierpliwa. Wszelkie działania konfrontacyjne przyniosą ci teraz więcej szkody niż pożytku.

Praca

Korzystna aura dla finansów. Wykorzystaj ją i porozmawiaj z szefem o premii lub podwyżce. Załatw też w banku dogodniejsze raty kredytu, a jeśli masz jakieś nadwyżki gotówki – zainwestuj je.

iStock

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Myślami będziesz daleko, przez co możesz nie zauważyć potrzeb najbliższych. Nie dziw się więc, że w związku pojawią się konflikty. Zwracaj większą uwagę na partnera i jego sprawy.

Praca

Przejawiaj więcej inicjatywy, nie pozwól spychać się na margines. Działaj, bo przed tobą dobry czas na wykazanie się pomysłowością i odpowiedzialnością, a tego będzie teraz wymagać sytuacja.

iStock

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Nie jest to zbyt korzystny czas na podejmowanie ważnych decyzji dotyczących uczuć i rodziny. Nawet jeśli coś wydaje się bardzo pilne, postaraj się odłożyć to do końca miesiąca.

Praca

Ktoś będzie chciał ci pomóc, jednak twoje poczucie niezależności nie pozwoli ci z tej pomocy skorzystać. Zrozum, że nie wszystko trzeba robić samemu, przecież doba ma tylko 24 godziny.

iStock

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Karty pokazują zakończenie jakiegoś etapu w życiu prywatnym. Oznaczać to może wyjazd, zerwanie relacji. Ale widać wokół ciebie wiele życzliwych osób. Nie będziesz więc odczuwać pustki ani osamotnienia.

Praca

Zbyt ambitne podejście do spraw zawodowych zdecydowanie nie będzie ci służyć. Uważaj, bo chęć realizacji celów za wszelką cenę przysłoni ci racjonalne myślenie. Odłóż te plany na później.

iStock

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Jeśli podejmiesz jakąś sercową decyzję, to już nie zmieniaj zdania. Uważaj na słowa w rozmowach z bliskimi i przyjaciółmi. Może dojść do przykrej wymiany zdań, która ochłodzi stosunki.

Praca

Przed tobą doskonały czas! Nie zmarnuj okazji i wywiąż się z zadań, które dotąd sprawiały ci najwięcej problemów. Teraz wszystko będzie szło jak z płatka. Odkryjesz w sobie nowe pasje i zdolności.