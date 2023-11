Co się zdarzy 24 listopada 2019 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość, praca, porady. Sprawdź czy gwiazdy będą Ci sprzyjać oraz na co musisz uważać.

Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Choć zwykle jesteś ostrożna, tym razem odpuścisz i pozwolisz, by uwiódł cię mężczyzna, od którego dotąd uciekałaś. Nie bój się tego uczucia, okaże się bardzo trwałe.

Praca

Nie ufaj osobie, która będzie wobec ciebie przesadnie miła. Ona chce cię przeciągnąć na swoją stronę w nieczystej grze, którą prowadzi.

Porada: Złap trochę dystansu.

Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Jeśli trochę się wysilicie, będziecie mieli jeden z najlepszych okresów w historii waszego związku. Dbajcie o siebie nawzajem, poświęcajcie jak najwięcej czasu na to, co wam sprawia przyjemność, a wasza miłość rozkwitnie.

Praca

Nie marnuj energii na gadanie, tylko działaj. A jeśli zdecydujesz się na ryzykowne kroki, weź pod uwagę to, że możesz nie tylko zyskać, ale i stracić.

Porada: Nie walcz ze skutkami decyzji, na które nie miałaś wpływu.

Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Wpadniesz w oko facetowi, który jest silny i uparty. Tobie on też się podoba, więc nie ma sensu bronić się przed miłością. Zakończ stary związek i… ciesz się nowym.

Praca

Przemęczać się nie będziesz, ale zaczniesz dostrzegać wady swojej pracy. Jeśli myślisz o zmianie posady, teraz jest na to dobry czas.

Porada: Nie bój się wyzwań.

Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Nie wracaj do starych kłótni i nie wypominaj partnerowi win. Bywało między wami różnie, ale to, co was łączy, jest cenne. Okażcie sobie tylko więcej zaufania i zrozumienia.

Praca

Sukces odniesiesz wtedy, gdy nauczysz się stawiać granice i walczyć o swoje. Bądź uczynna, lecz nie dawaj się wykorzystywać.

Porada: Pokazuj swoje zalety.

Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Coś, czego zwykle nie widzicie, przypomni wam romantyczne i beztroskie początki waszego związku i zapragniecie ruszyć w podróż „do przeszłości”.

Praca

Jeśli musisz coś skończyć, spręż się, by jak najszybciej mieć to z głowy. Bądź jednak uważna, bo błąd może cię sporo kosztować.

Porada: Zadbaj o kondycję.

Byk 21.05 - 20.05

Miłość

Przestań marzyć o kimś, kto nie jest tobą zainteresowany. Odpuść sobie też flirty i erotyczne przygody – tak samotności nie zagłuszysz. Czekaj na miłość.

Praca

Jeśli pragniesz zmian, zacznij przecierać nowe szlaki. Nawet jeśli nieraz zbłądzisz, to przy okazji wiele się nauczysz.

Porada: Inwestuj w wiedzę.

Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Przestań udawać, że nie ma problemu, skoro dobrze wiesz, że sprawy zaszły za daleko. Musisz podjąć ważną decyzję, nawet jeśli konsekwencje będą nieprzyjemne.

Praca

Zdobędziesz informacje, dzięki którym osiągniesz swój cel. Zanim je wykorzystasz, upewnij się, czy nikomu nie zaszkodzisz.

Porada: Nie bój się rywalizacji!

Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Jeśli szukasz partnera, na randki umawiaj się tylko z kimś, kto ma podobne zainteresowania i pasje. Raki w stałych związkach powinny zadbać o urozmaicenie, bo rutyna może źle się skończyć.

Praca

Rozwiniesz skrzydła, jeśli będziesz słuchać rad osoby, która sporo od ciebie wymaga.

Porada: Zadbaj o zdrowie.

Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Nie zmuszaj ukochanego do czegoś, na co on nie ma ochoty. Kłótnie się skończą, jeśli zaczniesz dostrzegać potrzeby partnera i pozwolisz mu przejąć inicjatywę.

Praca

Bądź stanowcza i dużo wymagaj od współpracowników. Będą narzekać, ale gdy zobaczą efekty, docenią twoje metody.

Porada: Nie bój się ryzyka.

Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Stabilizacja to ostatnie, na co możesz teraz liczyć. Partner raz wprawi cię w euforię, by niedługo później doprowadzić cię do szału. Namiętności i emocji nie zabraknie.

Praca

Nie angażuj się w to, co dzieje się w firmie, bo twoich wysiłków nikt nie doceni. Rób tylko to, co niezbędne, i rozglądaj się za ciekawszą pracą.

Porada: Odwaga da ci zyski.

Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Nie przesądzaj o winie partnera, tylko wysłuchaj jego wyjaśnień. Prawda okaże się znacznie mniej dramatyczna, niż wskazują na to plotki.

Praca

Nie bierz na siebie wielu zobowiązań, daj sobie trochę luzu. A jeśli możesz, to weź kilka dni urlopu i odpocznij.

Porada: Podróż cię odmieni.

Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Będziesz miała szalone pomysły i staniesz się skora do spontanicznych działań. Pójdziesz jak w dym za nową miłością, mimo że potem możesz to odchorować.

Praca

Wykorzystaj swoją wiedzę i doświadczenie, a zdobędziesz to, na czym ci zależy. Nie przepuścisz szansy na spory zarobek.

Porada: Ufaj swojej intuicji.